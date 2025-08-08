Fans von Percy Jackson wurden erst vor wenigen Tagen mit dem ersten Teaser-Trailer zu Staffel 2 beglückt. Nun folgt bereits das erste Bild zu Staffel 3.

Ende Juli 2025 hat die ComicCon in San Diego stattgefunden und Film- und Serienfans neben zahlreichen neuen Trailern und Ankündigungen auch den ersten Teaser zur 2. Staffel von Percy Jackson: Die Serie beschert. Die Fantasy-Serie wird noch dieses Jahr auf Disney+ zurückkehren und sich dabei in die Gefahren des Ozeans wagen.

Nur wenige Tage später gibt es weitere frohe Kunde aus dem beliebten Fantasy-Universum zu berichten. Denn Percy Jackson hat das erste Set-Bild zu Staffel 3 enthüllt.

Erstes Set-Bild zu Percy Jackson Staffel 3 bringt Walker Scobell als Percy zurück

Der X-Account der Serie hat das erste Bild vom Staffel 3-Set geteilt und damit offiziell den Startschuss für die kommende Season gegeben. Darauf ist Walker Scobell zu sehen, während folgende Worte das Bild untermalen:

Eine neue Ära beginnt – Percy Jackson Staffel 3 ist jetzt in Produktion!

Damit dürfen alle Fans mit dem Wissen dem Staffel 2-Start entgegenfiebern, dass ihnen die Antworten auf mögliche kommende Cliffhanger sicher sind. Die 3. Staffel wird sich dem Roman Der Fluch des Titanen von Rick Riordan annehmen, nachdem Staffel 2 die Vorlage Im Bann des Zyklopen adaptiert.

In Staffel 2 verliert sich Percy (Scobell) mit seinen besten Freund:innen Annabeth (Leah Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) in einem Ozean voller unheimlicher Kreaturen. Im Meer der Monster, Menschen besser als das Bermuda Dreieck bekannt, müssen sie zahlreiche gefährliche Abenteuer bestehen und eine drohende Katastrophe abwenden.

Wann kommt Percy Jackson Staffel 2 zu Disney+?

Lange müssen sich Fans nicht mehr auf die neuen Folgen gedulden. Nach einer knapp zweijährigen Wartezeit wird die 2. Staffel von Percy Jackson am 10. Dezember 2025 bei Disney+ starten. Dass Staffel 3 bereits jetzt in Produktion ist, gibt zumindest Hoffnung, dass wir darauf nicht wieder zwei Jahre warten müssen.

