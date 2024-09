Perfekt für Fans von Barbara Salesch & Co.: Neue ZDF-Show klärt kuriose echte Justizfälle auf

Den wilden Paragrafen-Dschungel zu durchblicken, ist gar nicht mal so einfach. Ein neues ZDF-Format nimmt sich dem Thema an: Drei Richter:innen sprechen über Recht- und Unrecht der Justiz. Allerlei kuriose Fälle sollen unterhalten und aufklären.

Wer kennt es nicht: Man steht vor einer rechtlichen Frage und plötzlich fühlt sich das deutsche Rechtssystem an wie ein Dschungel voller Paragrafen. Wie soll man sich als Laie in diesem Wirrwarr zurechtfinden? Was steht mir zu und wie setze ich mich dafür ein, mein Recht zu erkämpfen? Das ZDF nimmt sich dem Thema an und bringt Licht ins Dunkel: In Hab ich Recht? klären drei Anwält:innen über hochspannende Justizfragen auf.

Profis beantworten Justizfragen: Hier geht es dem Paragrafen-Dschungel an den Kragen

Für alle, die mehr über das deutsche Justizsystem lernen wollen, ist die neue Show genau das Richtige. Im Vordergrund sollen knifflige Rechtsfragen stehen, die direkt aus dem Alltag gegriffen sind. Baupfusch, Identitätsdiebstahl und Nachbarschaftsstreit - alle möglichen realen Fälle werden behandelt. Dabei soll es auch kurios zugehen: In der ersten Folge geht es unter anderem um einen stockbesoffenen Weihnachtsmann, der eine so schlechte Performance abgeliefert hat, dass die Kinder ihren Glauben an ihn verloren haben. Aber auch ernste, emotionale Fälle werden Raum bekommen.

Die drei Profis der Show: Richter:innen Anette Heiter, Helga Bischoff und Ronald Hinz sind die neuen Gesichter der Sendung - mit ihrem Fachwissen stehen sie Betroffenen zur Seite und haben auch für das TV-Publikum zahlreiche nützliche Tipps und Tricks parat.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Hab ich Recht? gratis schauen

Das Format ist brandneu im TV und geht erstmal nur mit drei Folgen an den Start. Hab ich Recht? wird ab dem 4. September 2024, mittwochs, 19.25 Uhr, im ZDF gezeigt. Die Show wird auch in der Mediathek zur Verfügung stehen.