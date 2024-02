Perfekt für Gamer: 4K-Smart-TV von LG mit 50 Zoll und 120Hz fast 50 Prozent günstiger

Amazon hat derzeit einen absoluten Top-Deal für Gamer am Start: Der LG QNED819QA mit 50 Zoll Bilddiagonale und 120 Hz ist nämlich aktuell super günstig zu haben.

Ihr habt euch gerade irgendwo im Sale eine neue Playstation 5 oder eine Xbox Series X gekauft und wollt euch jetzt noch einen passenden Fernseher zulegen? Dann solltet ihr euch ein aktuelles Hammer-Angebot bei Amazon näher anschauen.



Der Online-Händler verkauft nämlich gerade den LG QNED819QA mit 50-Zoll-Bilddiagonale, QNED-Display und 120 Hz Bildrate zum absoluten Schnäppchenpreis. Warum dieser Deal sich für Gamer besonders lohnt, erklären wir euch jetzt.



LG QNED819QA 50 Zoll 4K TV bei Amazon Deal Zu Amazon

LG QNED819QA: Günstiger 50-Zoll-4K-TV für Gamer mit vielen Extras

Ihr bekommt den LG QNED819QA in der 50-Zoll-Variante bei Amazon derzeit für 549 Euro *. Das entspricht einem Rabatt von 450 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung, womit der Fernseher um fast die Hälfte des Originalpreises reduziert ist.



Für Gamer:innen lohnt sich der LG-Fernseher mit 4K-Auflösung und 50-Zoll-QNED-Display vor allem wegen der nativen Bildrate von 120 Hz, aber auch wegen der weiteren Features:

4K-QNED-Display mit 50 Zoll Bilddiagonale

HDR10 Pro, Active HDR und HLG

120 Hz Bildrate

HDMI 2.1 Support (2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0 mit eARC)



ALLM (Auto Low Latency Modus)



Dolby Vision

AMD FreeSync-Support

Integration von Nvidia Geforce Now

Game-Dashboard

Warum lohnt sich der Kauf von LGs QNED819QA für Gamer?

Mit dem QNED819QA richtet sich LG explizit an Videospielfans, was der breite Funktionsumfang mit ALLM, AMD-Freesync und speziellen Gaming-Menüs verrät. Insbesondere ALLM ist dabei für Gamer:innen interessant, weil es den Input-Lag beim Zocken reduziert und Nachbearbeitungseffekte deaktiviert. Das ist besonders bei Ego-Shooter und Rennspielen von Vorteil.



Aber auch der Fokus auf zukunftsfähige HDMI-2.1-Ports, die 120Hz-Bildrate und der Support von Nvidia Geforce Now machen den LG-Fernseher zu einem echten Rundum-Sorglos-Paket für Spieler:innen, die nach einem Schnäppchen suchen.



Was die Bildqualität des QNED819QA anbelangt, sprechen aktuelle Testberichte übrigens eine eindeutige Sprache: In Anbetracht des günstigen Preises überzeugt der Fernseher die Redaktion von Rtings.com , insbesondere aufgrund des VRR-Supports und der 120Hz-Bildrate. In dunkleren Räumen lässt das TV-Gerät zwar etwas an Kontrast vermissen, aber die herausragende Reaktionszeit und die geringe Latenz machen dieses Manko wett und sorgen für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Ihr seht also: Mit diesem 50-Zoll-4K-TV von LG macht ihr nichts falsch, wenn ihr einen Gaming-Fernseher für unter 600 Euro kaufen möchtet. Zuschlagen lohnt sich also, aber beeilt euch, denn es handelt sich hierbei um ein befristetes Angebot.



