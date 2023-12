Perfekt für Weihnachten: Spielt Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars und Marvel mit der ganzen Familie – jetzt günstig bei Amazon

Passend zum nahenden Weihnachtsfest sind aktuell einige Gesellschaftsspiele mit Film- und Serienbezug bei Amazon reduziert. Mit dabei sind Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars und Marvel.

Zu Weihnachten sind Spiele nicht nur ein beliebtes Geschenk unterm Baum, sondern es bietet sich auch an, gleich im Beisein der Familie gemeinsam zu spielen. Amazon hat dafür aktuell eine Reihe von Gesellschaftsspielen für Film- und Serien-Fans vergünstigt, jedoch in begrenztem Kontingent, weswegen sich schnell sein lohnt.

Mit dabei ist zum Beispiel das gut bewertete Harry Potter: Ein Jahr in Hogwarts *, das für bis zu acht Spieler ab 7 Jahren als Gryffindor-Wettstreit mit mindestens 30 Minuten Spielzeit gedacht ist. Ebenfalls reduziert ist der beliebte Kriminalspiel-Klassiker Cluedo im Harry-Potter-Gewand *, in dem drei bis fünf Spieler ab 8 Jahren an der Zauberschule gut 60 Minuten Detektiv spielen können.

Game of Thrones, Star Wars und Marvel



Für Fans vom Lied von Eis und Feuer gibt es unterdessen mit Die Bruderschaft der Nachtwache die Game-of-Thrones-Version von Die Siedler von Catan * vergünstigt, die für zwei bis sechs Personen ab 12 Jahren schon einen Spieleabend füllen kann. Hier gilt es Rohstoffe einzusetzen und seine Positionen in der Spielwelt auszubauen, wobei dank variablem Spielfeld, Heldenkarten und über 160 Miniaturfiguren immer neue Herausforderungen warten.

In eine weit, weit entfernte Galaxis bringt euch ebenfalls anspruchsvoll und mit mehr Zeit von gut zwei Stunden das vergünstigte Brettspiel Star Wars: Outer Rim * für bis zu vier Kopfgeldjäger:innen, Söldner:innen und Schmuggler:innen ab 14 Jahren. Kürzer, mit 30 Minuten Spielzeit, gestaltet sich derweil das Kartenspiel Star Wars: The Deckbuilding Game * in deutscher Ausgabe, bei dem allerdings auch nur zwei Spieler:innen mitwirken können.

Für Marvel-Fans gibt es ein weiteres vergünstigtes Kartenspiel mit Marvel United * für bis zu vier Spieler:innen ab 10 Jahren, das mindestens 40 Minuten pro Partie zu beschäftigen weiß. Mit Space Cowboys ist außerdem das kompetitive Familienspiel Splendor im Marvel-Stil reduziert *, in dem zwei bis vier Spieler:innen ab 10 Jahren in mindestens 30 Minuten Spielzeit Thanos von der Zerstörung des Universums abhalten müssen.





Gleich welches Film- oder Serien-Universum euch hierbei am meisten gefällt: Alle Spiele haben fast nur durchgehend gute Bewertungen in den Amazon-Rezensionen, weswegen Spielspaß mit der ganzen Familie an Weihnachten wenig im Weg stehen sollte – sofern man sich am Fest der Liebe ansonsten gut verträgt.

