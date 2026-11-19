Es gibt Nachschub für Fans von Streaming-Hits wie Culpa Mia oder Drawn Together, denn ein brandneuer New Adult-Film startet bei Amazon Prime Video.

Amazon hat sich mit romantischen Young Adult- und New Adult-Stoffen in den letzten Jahren eine echte Goldgrube erschlossen und nimmt mittlerweile fast wöchenlich neue Titel ins Programm, die in die Fußstapfen von Hits wie der Culpables-Reihe, Drawn Together oder Maxton Hall treten.

Jetzt steht ein brandneuer Film bei Prime Video in den Startlöchern, dessen Erfolg vorprogrammiert scheint. Denn Perfekte Lügner bringt sämtliche Zutaten mit, um auf dem Streamer groß durchzustarten.

Perfekte Lügner bei Amazon Prime: Darum geht's in der Wattpad-Verfilmung

Perfekte Lügner spielt an der Tagus Universität in Spanien, wo Macht, Privilegien und tödliche Geheimnisse aufeinanderprallen. Jude Derry (Irene Balmes) wird an der Universität eingeschleust, um den Kreis der Cash-Brüder zu infiltrieren und die Wahrheit über den Tod ihres Bruders herauszufinden. Die drei Erben des Familienunternehmens, Aegan (Gleb Abrosimov), Adrik (Pau Simon) und Aleixandre (Pablo Scapigliati), führen die Elite in Tagus an.

Doch je mehr sich Jude in die Reihen der Reichen und Schönen begibt, desto mehr wird sie in einen Strudel aus Verführung, verbotenem Verlagen und Lügen hineingezogen. Letztlich warten Geheimnisse auf sie, deren Wahrheit sie vielleicht niemals hätte erfahren sollen.

Damit vereint Perfekte Lügner ein Universitäts- und Schulsetting, das bereits die Serienhits Off Campus, Maxton Hall und Campus Drivers zum Erfolg geführt hat, mit einer heißen Enemies-to-Lovers-Geschichte und gefährlichen Thriller-Untertönen. Dass dieser packende Genre-Einschlag gut funktionieren kann, haben zuletzt auch die Culpabes-Reihe, Drawn Together und The Last Sunrise bei Prime Video gezeigt.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alex Mírez, der zuerst auf der Website Wattpad veröffentlicht wurde. Dort wurde er laut Amazon über 140 Millionen Mal gelesen und entwickelte sich zum regelrechten Phänomen. Jesús Colmenar (Haus des Geldes) hat den Stoff gemeinsam mit Co-Autorin Ángela Armero als Drehbuchautor und Regisseur für Amazon adaptiert.

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Perfekte Lügner steht seit dem 20. November 2026 bei Amazon Prime Video im Abo. Wenn ihr wissen wollt, welche großen Streaming-Filme euch dieses Jahr noch erwarten, hört doch mal in unseren Podcast rein:

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