Perfekter Reacher-Ersatz bei Amazon Prime: In 7 Tagen rettet Alan Ritchson den Weihnachtsmann

Reacher-Fans dürfen sich freuen: Alan Ritchson kehrt in wenigen Tagen zu Amazon Prime Video zurück – an Bord eines Action-Spektakels mit Arnold Schwarzenegger.

Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger suchen nach verlorenen Geschenken

Alan Ritchson ist dank seiner Reacher -Popularität Amazon Primes Hausheld geworden. Da ist es vielleicht kein Wunder, dass er jetzt sogar Weihnachten retten muss: Im Action-Spektakel The Man with the Bag steht er neben Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann vor der Kamera. Der Film startet in wenigen Tagen.

In The Man with the Bag tritt für den Weihnachtsmann (Schwarzenegger) die größte Katastrophe ein: Jemand hat seinen magischen Sack voller Geschenke geklaut. Ein Dieb (Ritchson) soll helfen, das wertvolle Gut wiederzubeschaffen – und das, obwohl er eigentlich auf der Liste der bösen Buben steht.

Schwarzenegger und Ritchson vor der Kamera – für Action-Fans ist es ein Treffen der Giganten. Bilder vom Set auf Instagram zeigten die beiden Stars vergnügt bei der Arbeit. Für Schwarzenegger ist es die erste lange Spielfilmrolle seit Terminator: Dark Fate vor sechs Jahren ins Kino kam.

Ritchson dagegen klettert die Action-Karriereleiter gerade erst unermüdlich empor. Bald entfesselt er einen knallharten Rachefeldzug. Womöglich hat er sogar Aussicht auf eine heiß begehrte DC-Rolle.

Wann kommt The Man with the Bag zu Amazon Prime Video?

The Man with the Bag startet am 3. Oktober 2025 bei Amazon Prime Video. Regie führte Adam Shankman (Der Babynator). Neben den Ritchson und Schwarzenegger sind unter anderem Ken Jeong (Hangover) und Awkwafina (Crazy Rich) vor der Kamera zu sehen.

