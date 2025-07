Reacher-Star Alan Ritchson als neuer Batman? Das sagt James Gunn dazu

Reacher-Star Alan Ritchson möchte Batman spielen und Millionen Fans möchten es auch. Jetzt äußert sich DC-Chef James Gunn zum Casting-Wunsch.

"Keiner müsste mich bezahlen", hat Reacher-Star Alan Ritchson kürzlich über seine Traumrolle als Batman gesagt. Das wird jeder Arbeitgeber gerne hören. Und nachdem der Casting-Wunsch unter den vielen Fans des Action-Stars seine Wellen geschlagen hatte, kommentierte jetzt auch DC-Chef James Gunn das mögliche Casting.

"Bin Alan Ritchson-Fan": Batman-Produzent James Gunn gefällt der Reacher-Star

Auf den Fan-Wunsch zu Ritchson als Batman angesprochen, erklärte Gunn im Happy Sad Confused-Podcast:

Ich bin großer Alan Ritchson-Fan, sowohl von ihm als Schauspieler als auch als Mensch. Schauen wir einfach, was passiert.

Eine Absage sieht anders aus – eine Zusage allerdings auch. Wer mit klaren Verhältnissen gerechnet hat, sollte sich ins Gedächtnis rufen, wie weit der nächste Batman-Film ohne offiziell besetzten Hauptdarsteller noch in der Zukunft liegt.

The Batman 2 mit Robert Pattinson soll am 1. Oktober 2027 (!) ins Kino kommen. Der einzige andere bereits angekündigte Batman-Realfilm für die Leinwand, The Brave and the Bold, wird vermutlich erst danach erscheinen: Zwar gingen viele bisher von 2027 als Erscheinungsjahr für den DC-Blockbuster aus, doch Gunn hält im Gespräch zwei Batman-Filme im gleichen Kalenderjahr für unwahrscheinlich. Und wer annimmt, The Brave and the Bold könnte daher bereits 2026 erscheinen, muss sich von den folgenden Worten Gunns entmutigen lassen:

Denke ich über Darsteller [für Batman] nach? Natürlich. Aber lass uns doch erstmal das Drehbuch abwarten. [The Brave and the Bold] ist nicht das am weitesten entwickelte Projekt.

Die Aussage des Regisseurs lässt nicht auf einen The Brave and the Bold-Start im nächsten Jahr hoffen. Aber darauf wird es vielen Reacher-Fans vielleicht auch nicht ankommen. Sie haben zwischen den mittlerweile drei Staffeln der Amazon-Serie ohnehin zu warten gelernt. Es macht ihnen nichts aus, solange Gunn seinen blumigen Worten auch eine Casting-Einladung an Ritchson folgen lässt.