Photoshop und Lightroom gibt es 44 Prozent reduziert zum Amazon Prime Day – schnell sein lohnt sich

Die Prime Days locken mit günstigen Angeboten und dazu gehört auch die Creative Cloud von Adobe. Die gibt es jetzt im Prepaid-Abo für ein Jahr. Photoshop ist um ganze 44 Prozent reduziert. Wir stellen euch die einzelnen Angebote vor.

Die Software-Programme von Adobe gehören zu den besten in Sachen Bild- und Videobearbeitung. Nicht nur Cutter:innen und Mediengestalter:innen arbeiten mit Adobe, auch Hobby-Kreative schätzen die unglaublich vielen Funktionen. Zum Amazon Prime Day, der am 10. und 11. Oktober stattfindet, stellt Adobe wahnsinnig gute Angebote bereit.

Bei Photoshop und Lightroom purzeln die Preise um 44 Prozent, bei Adobe Express sogar um 47 Prozent.

Adobe Foto-Abo mit Photoshop und Lightroom Deal Zum Deal

Alle Angebote gelten als Prepaid-Abo für ein Jahr und laufen dann automatisch aus. Neben dem Foto-Abo * sind auch folgende Adobe-Produkte ähnlich stark reduziert.

Das bietet das Foto-Abo von Photoshop und Lightroom

Für tolle Fotos braucht man eine gute Kamera, aber auch ein leistungsfähiges Bildbearbeitungsprogramm. Nicht nur, um die Farben und Kontraste anzupassen, manchmal läuft dir ein Passant durch ein fast perfektes Foto oder der Mülleimer im Hintergrund stört die Ästhetik. Mit dem Adobe Foto-Abo kannst du Fehler korrigieren und das Beste aus deinen Bildern herausholen.

Amazon Mit der generativen KI war Bildbearbeitung noch nie so einfach.

Das Abo enthält Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop und Lightroom Mobile mit 20 GB Cloud-Speicherplatz. Das ganze kostet nur 83 Euro * und nach einem Jahr läuft das Abo automatisch ab, eine Kündigung ist nicht notwendig. Außerdem erhältst du Zugriff auf die generative KI-Funktion von Firefly. So einfach war die Bildbearbeitung noch nie, einfach den Befehl in die Leiste eingeben und zwischen den Ergebnissen wählen.

Weitere günstige Adobe Angebote zum Amazon Prime Day

Die Adobe Creative Cloud bietet mit über 20 Apps alles, was das Herz begehrt. Darunter sind die Klassiker wie Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects und viele weitere. Mit 100 GB Cloud-Speicher gibt es die Version in der Standardversion für 418 Euro * und in der Studierenden/Lehrenden-Version für 144 Euro *.

Der Marktführer in Sachen Bildbearbeitung stellt mit Adobe Express Premium * ein Programm zur schnellen Bearbeitung von Bildern oder zur Erstellung von Layouts zusammen. Es ist weniger umfangreich als die Vollversionen, kann dadurch aber deutlich intuitiver bedient werden. Mit 100 GB Cloud-Speicher, inklusive Tutorials, ist Express ein guter Einstieg in die Adobe-Welt und ist während der Prime Days für 67 Euro erhältlich.

Adobe ist mit Recht branchenführend, denn mit den umfangreichen Programmen ist in Sachen Bildbearbeitung so gut wie alles möglich. So viele Funktionen müssen natürlich auch bedient werden können. Nicht alles bei Photoshop und Lightroom ist intuitiv bedienbar und braucht etwas Zeit, um sich in die Tools reinzufuchsen. Zahlreiche Tutorials nehmen die Neulinge gut an die Hand und wer sich erstmal eingearbeitet hat, wird Photoshop und Co. nicht mehr missen wollen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.