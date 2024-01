Poor Things-Star Emma Stone bewirbt sich jedes Jahr um einen Auftritt in einer der populärsten TV-Shows – und wird abgelehnt

Stellt euch vor, Oscar-Gewinnerin Emma Stone will unbedingt bei eurem Film oder eurer Serie mitmachen. Und ihr sagt nein. Genau das erlebt die Schauspielerin jedes Jahr bei einer beliebten TV-Show.

Emma Stone hat mehrere triumphale Monate hinter sich. Seit der Venedig-Premiere des außergewöhnlichen Sci-Fi-Abenteuers Poor Things gilt sie als große Favoritin für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin. Zudem verblüfft sie von Woche zu Woche in der eigenwilligen Serie The Curse, die hierzulande bei Paramount+ läuft.



Mit anderen Worten: Emma Stone ist – einmal mehr – der Star der Stunde in Hollywood. Eigentlich sollten ihr alle Türen offen stehen. Wie sich herausstellt, gibt es jedoch eine TV-Show, die Stone jährlich eiskalt abblitzen lässt. Kein Oscar der Welt bringt sie in die Auswahl der Kandidat:innen, die bei Jeopardy! gegeneinander antreten.

Hollywood-Star Emma Stone hat bei den Oscars bessere Chancen als bei der beliebten Game-Show Jeopardy!

Im Gespräch mit Variety enthüllt Stone, dass sie sich jedes Jahr einmal für Jeopardy! bewirbt, allerdings nie genommen wird.

Ich bewerbe mich jeden Juni. Ich will nicht bei 'Celebrity Jeopardy' mitmachen. Ich will mir meine Sporen verdienen. Man kann den Test nur einmal im Jahr mit seiner E-Mail-Adresse machen, und ich habe es nie in die Show geschafft. Ich sehe mir die Sendung jeden Abend an und notiere mir, wie viele Antworten ich richtig habe.

Disney Emma Stone (empört über ihre erneute Jeopardy!-Ablehnung)

Bei Jeopardy! handelt es sich um eine Game-Show, die 1964 erstmals auf dem US-amerikanischen Sender NBC ausgestrahlt wurde und bis heute über die heimischen Bildschirme flimmert. RTL brachte das Format Anfang der 1990er Jahre nach Deutschland. Das Spielprinzip hat sich im Lauf der Zeit nicht verändert.

Im Gegensatz zu vielen anderen Game-Shows geht es bei Jeopardy! nicht um die Antworten, sondern die Fragen. Drei Kandidat:innen bekommen in drei Spielrunden jeweils eine Antwort präsentiert und müssen daraufhin die passende Fragestellung dazu finden, was seit Dekaden einen großen Unterhaltungsfaktor garantiert.

Aktuell ist Stones nächster Oscar-Gewinn aber wahrscheinlicher als ihre Beteiligung bei einer Jeopardy!-Ausgabe. Vielleicht erhöhen die Verantwortlichen der Show ihren Hilferuf und holen sie bald in eine Sendung.

Zum Weiterlesen: Poor Things mit Emma Stone ist Barbie für Erwachsene

Wann startet Poor Things mit Emma Stone im Kino?

Wenn ihr euch abseits von Quizfragen und -antworten von Stones Schauspieltalent überzeugen wollt, könnt ihr das in wenigen Tagen im Kino tun. Poor Things startet am 18. Januar 2024 in den deutschen Kinos und ist definitiv ein Ticket wert. So eine ideenreiche wie unerschrockene Frankenstein-Variation habt ihr noch nicht gesehen.