Premium-Sound zum Sparpreis: Bose-Soundbar mit Dolby Atmos bringt euch jetzt starken TV-Ton günstig nach Hause

Bose Smart Soundbar 600 ist ein hervorragender Ersatz für die häufig mittelmäßigen Lautsprecher vieler Fernseher und jetzt günstig wie noch nie im Amazon-Angebot.

Ordentliche Tonqualität wird am TV gerne unterschätzt, doch wer mehr aus seinem Fernseher herausholen will, kann dies jetzt mit der sehr gut bewerteten Bose Smart Soundbar 600 ganz einfach bewerkstelligen. Diese gibt es bei Amazon gerade um satte 36 Prozent reduziert *. Laut Vergleichsseiten gab es das Modell bisher noch nicht so günstig, wobei aktuell auch MediaMarkt * und Saturn * den ansonsten unschlagbaren Tiefstpreis bieten.



Das bietet die Bose Smart Soundbar 600

Boses Dolby-Atmos-Soundbar verteilt dank fünf Lautsprechern den Klang im ganzen Raum: horizontal nach links und rechts, nach vorne und nach oben. Die hauseigene TrueSpace-Technologie des Herstellers soll realistischen Klang für Filme, Fernsehsendungen und Musik bieten, auch wenn andere Signale als Dolby Atmos vorliegen: Dann analysiert die Bose Smart Soundbar 600 beispielsweise auch Stereo oder 5.1 intelligent und wandelt sie in ein raumfüllendes Mehrkanal-Klangerlebnis um.

Neben HDMI mit eARC und optischem Digitalanschluss kann die 69,5 Zentimeter breite Soundbar dabei auch per WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect und integrierter Chromecast-Kompatibilität glänzen. Zudem bietet sie integrierte Sprachsteuerung über Amazons Alexa und kann auch mit Geräten umgehen, die auf den Google Assistant setzen.

Für einen schnellen Zugriff auf Musik, Einstellungen und Co. kann neben der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung auch auf Boses Music-App zurückgegriffen werden. Auf der Shop-Seite bei Amazon findet ihr noch weitere Details zur Ausstattung *.



So gut ist die Bose Smart Soundbar 600

Abseits von guten 4,2 von 5 Sternen in über 450 Amazon-Rezensionen ohne große Klagen hat die Bose-Soundbar auch unter anderem bei Techradar im Fachtest mit 4,5 von 5 Sternen fast durchweg überzeugt. Gelobt wurden das kompakte, attraktive Design, Dolby Atmos mit nach oben gerichteten Lautsprechern sowie umfangreiche Streaming-Optionen und eine einfache, App-basierte Einrichtung. Abstriche gab es für nur einen HDMI-Anschluss, einen begrenzten Bass sowie das einfache Display und fehlende DTS:X-Unterstützung.

Im Fazit heißt es, dass die Bose Smart Soundbar 600 großen Dolby Atmos-Sound in einem kompakten Design liefert. Dabei biete sie hervorragende Klarheit bei Dialogen mit gleichbleibend aufregendem Klang bei Filmen und Fernsehen, auch wenn sie nicht die tiefen Bässe erreicht, die andere Soundbar-Systeme mit integriertem Subwoofer schaffen, ist hier aber erweiterbar. Zudem seien integrierte Streaming-Funktionen, einschließlich AirPlay 2 und Chromecast, reichlich vorhanden und die Einrichtung per App soll "ein Kinderspiel" sein, was die preiswerte Soundbar alles in einem attraktiven All-in-One-Formfaktor verpacke.

