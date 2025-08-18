Pure Abenteuer-Unterhaltung, die über 1,6 Milliarden eingespielt hat: Heute läuft der bildschöne Film im TV

Heute erwartet euch im Fernsehen ein episches Disney-Abenteuer voller Emotionen, packender Musik und atemberaubender Animation in einer zeitlosen Geschichte, die seit Generationen begeistert.

In den letzten Jahren geriet Disney mit seinen Live-Action-Remakes des Öfteren in die Kritik. Nicht zuletzt die Neuauflage von Schneewittchen, floppte an den Kassen, erhielt schlechte Kritiken und entfernte sich auch inhaltlich stark vom Original. Ganz anders sieht das bei unserem heutigen TV-Tipp aus, denn Der König der Löwen ist eine gelungene Neuauflage, die bildlich und inhaltlich überzeugen kann und ein bombastischer Erfolg im Kino war.

Der König der Löwen im TV: Das berührende Live-Action-Remake

Regisseur Jon Favreau hat den Disney-Klassiker von 1994 in modernstes CGI-Gewand gesteckt, bleibt der Geschichte aber weiterhin treu. Wie im Original geht es um den Löwenjungen Simba, der durch seinen machthungrigen Onkel Scar um den Thron betrogen wird.

Im Exil findet Simba neue Freunde und führt ein angenehmes Leben, doch schon bald holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Simba muss sich entscheiden, ob er weiter im sorgenfreien Exil bleibt oder ob er sich seiner Verantwortung stellt.



Der König der Löwen bleibt Original weitestgehend treu

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,6 Milliarden US-Dollar ist Der König der Löwen das erfolgreichste Disney Remake . Streng genommen ist sie zwar keine Live-Action-Verfilmung (immerhin ist der Streifen komplett computeranimiert), wird aber dennoch in der Regel zu der langen Liste der Realverfilmungen hinzugezählt. Warum auch nicht? Immerhin sieht die Neuauflage verdammt echt aus. Jede Grashalmspitze, jede Bewegung der Tiere wirkt so authentisch, dass den beliebten Figuren noch einmal ganz neues Leben eingehaucht wird.

Bei der Produktion arbeitete Favreau mit der aufwendigen VR-Technologie, die sonst vor allem im Gamingbereich Anwendung findet. Die authentischen Bilder wurden von den Kritiken hochgelobt, doch dadurch gehe auch einiges an Emotionalität verloren, denn die tierischen Figuren haben deutlich weniger Mimik als in der Trickfilmfassung.

Die inhaltliche Treue zum Original dürften die meisten Fans begrüßen, wenngleich das bedeutet, dass man nicht wirkliche etwas Neues zu sehen bekommt. Wie so oft ist auch hier das Remake ein zweischneidiges Schwert, das sich zwischen Treue und eigener Originalität bewegt.

Aber wer will so eine herzzerreißende und gleichzeitig bestärkende Geschichte wie Der König der Löwen schon ändern, wenn sie seit Generationen unsere Herzen berührt? Den Trickfilm kann die Neuauflage sicherlich nicht ersetzen, dennoch ist er absolut sehenswert und bietet einen unterhaltsamen Filmabend mit beeindruckenden Bildern.



Wann kommt Der König der Löwen im TV?

Am heutigen Mittwoch, den 20. August 2025 zeigt Kabel Eins Der König der Löwen um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Donnerstag um 02:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film auch bei Dinsey+ im Abo streamen oder bei anderen Anbietern kaufen oder leihen.

