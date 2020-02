Alle Live Action-Remakes von Disney: Wir geben euch den Überblick

Bei allen Realfilm-Neuauflagen von Disneys Zeichentrick-Klassikern ist es nicht ganz einfach die Übersicht zu behalten - mit dieser Liste aber schon. Wir zeigen euch, was noch kommt und was schon gelaufen ist.

Disney hat es seit ein paar Jahren als lukrativ für sich entdeckt, seine bekannten und beliebten Zeichentrickfilme neu fürs Kino aufzulegen - und zwar als Remakes im Gewand von Realverfilmungen.

Diese Live Action-Verfilmungen eifern bekannten Stoffe mehr oder weniger getreu nach. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir hier für euch aufgelistet, welche Disney-Live-Action-Remakes bereits gedreht wurden und welche noch kommen sollen.

Gemeint sind hier solche Filme, zu denen ein Disney-Zeichentrickfilm als Vorlage existiert (insgesamt existieren immerhin 46 Disney-Zeichentrickfilme) und die Disney als Studio selbst neu, diesmal als Live Action-Variante bzw. fotorealistisch animierten Film, inszeniert hat oder noch umsetzen will. Wir aktualisieren unsere Übersicht hier regelmäßig.

Dabei fassen wir für unsere Liste aller Disney Live Action-Remakes den Begriff des Remakes hier allerdings etwas weiter als gewohnt, um auch solche Filme mit abzudecken, die als Zeichentrickfilme die realen Neuauflagen "nur" inspirierten.

Vergangene Live-Action Filme zu Disneys Zeichentrick-Klassikern

Auch wenn Disney noch relativ am Anfang der geplanten Live Action-Welle von Neuauflagen seiner Zeichentrickfilme steht, können wir schon auf eine stattliche Anzahl bereits abgelieferter Realspielfilm-Umsetzungen zurückblicken, selbst wenn die Live Action-Renaissance erst in den 2010er Jahren als wahrnehmbare Strategie eingeleitet wurde.

Disneys kommende Live Action-Kinofilme der nächsten Zeit

Einige Disney-Live-Action-Remakes sind schon in absehbare Nähe gerückt, soll heißen: Sie haben bereits einen Start in den kommenden Monaten oder die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Folgende Filme entstehen also mit absoluter Sicherheit:

Lady and the Tramp ist ein Live Action-Remake von Disneys Susi & Strolch (1955) und wurde exklusiv für Disneys Streaming-Dienst für eine Veröffentlichung am 12.11.2019 produziert. In Deutschland erscheint der Film wohl aber erst zum Start von Disney+ am 24.03.2020 .



ist ein Live Action-Remake von Disneys Susi & Strolch (1955) und wurde exklusiv für Disneys Streaming-Dienst für eine Veröffentlichung am 12.11.2019 produziert. In Deutschland erscheint der Film wohl aber erst zum Start von Disney+ am . Mulan von Niki Caro, deutscher Kinostart: 26.03.2020 , ist Disneys teures Remake zum eigenen Zeichentrickfilm Mulan (1998).



von Niki Caro, deutscher Kinostart: , ist Disneys teures Remake zum eigenen Zeichentrickfilm Mulan (1998). Cruella soll als Prequel zu 101 Dalmatiner die Vorgeschichte der Bösewichtin Cruella de Vil in den 1970ern mit Emma Stone in der Hauptrolle und Alex Timbers als Regisseur umsetzen. Kinostart: 27.05.2021.



Zukünftige geplante Disney Live Action-Remakes

Nur weil diverse Filme von Disney geplant werden, heißt es natürlich noch lange nicht, dass sie am Ende tatsächlich auch entstehen. Trotzdem wollen wir euch auch diejenigen Disney-Live-Action-Filme nicht vorenthalten, die in der Vergangenheit bereits angekündigt wurden, sich jedoch noch nicht so weit in Produktion befinden, dass ihre Umsetzung vollkommen sicher ist.

Welche von Disneys Live Action-Remakes erwartet ihr mit Spannung, welche interessieren euch nicht und welche würdet ihr euch noch wünschen?