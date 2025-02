Reacher hat schon in Staffel 2 einen großen Logikfehler begangen und je mehr Zeit vergeht, desto schlimmer wird er

Viele Reacher-Fans wünschen die Rückkehr einer ganz bestimmten Lieblingsfigur. Das wird sich in Staffel 3 nicht erfüllen, vermutlich sogar nie. So deutet es bereits ein Logikfehler aus Staffel 2 an.

Sie war einer der Höhepunkte aus Reacher Staffel 1: Polizistin Roscoe (Willa Fitzgerald) sicherte sich mit ihrer geradlinigen Art einen Platz in den Herzen vieler Fans. Schon für Staffel 2 hofften viele auf ihrer Rückkehr und wurden enttäuscht. Ein Logikfehler von damals zeigt bereits, dass die Figur wohl weder in Staffel 3 noch sonst irgendwann zurückkehren wird. Vorsicht, Spoiler zu Staffel 2!

Roscoes Abwesenheit in Reacher Staffel 2 versteckt sich hinter einem Logikfehler

Roscoe wird in Staffel 1 zu Reachers Kameradin und Geliebten. Am Ende versprechen die beiden sich, in Kontakt zu bleiben. Aber als sich in Staffel 2 die Gelegenheit bietet, die Polizistin im ländlichen Margrave wieder zu kontaktieren, lehnt Alan Ritchsons Figur ab: Es sei zu gefährlich, sie zu involvieren. Seine Feinde, unter anderem der Waffenhändler A.M. (Ferdinand Kingsley), könnten eins und eins zusammenzählen und sie zu töten versuchen.

Wie unter anderem ScreenRant dagegenhält, ist Reachers Argumentation logisch mehr als dürftig. Sofern A.M. und sein Handlanger Reachers Verbündete töten wollen, ergäbe es umso mehr Sinn, sie zu kontaktieren und vor der Gefahr zu warnen. Im Übrigen hat der Held der Amazon-Serie kein Problem damit, Roscoes Ex-Kollegen Finlay (Malcolm Goodwin) mit einzubeziehen. Der Grund der Zurückhaltung ist wohl eher romantischer Natur.

Schon gelesen? So gut ist Reacher Staffel 3 wirklich

Immerhin möchte Reacher in Staffel 2 mit seiner Ex-Kollegin Dixon (Serinda Swan) anbandeln. Ob aus Rücksichtnahme oder Rücksichtlosigkeit, Roscoe wäre für seine neuen Ambitionen ein Problem.

Aber in mehrerlei Hinsicht verschärft sich das Problem mit jeder Folge, in der Reacher Roscoe nicht kontaktiert: In Staffel 2, weil die Zurückhaltung des Helden seine Ex-Geliebte potenziell in tödliche Gefahr bringt. Und in Staffel 3, weil sich mehr und mehr offenbart, dass Reacher eher neue romantische Gelegenheiten sucht als alte zu erhalten. Bald schon knistert es nämlich zwischen ihm und der DEA-Agentin Duffy (Sonya Cassidy).

Wird Roscoe jemals zurückkehren?

Grundsätzlich steht einer Rückkehr Roscoes in künftigen Reacher-Staffeln nichts im Wege. Zwar taucht die Polizistin nur in einer der Romanvorlagen von Autor Lee Child auf, aber das muss nichts heißen: Die Amazon-Adaptation weicht an mehreren Stellen von den Büchern ab. Sofern Willa Fitzgerald Zeit hat und die Idee für die Showrunner Sinn ergibt, spricht nichts gegen neue Szenen der Figur. Aber als romantisches Gegenstück zu Reacher scheint sie trotz aller Fan-Liebe abgeschrieben zu sein.