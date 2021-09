Regisseur einiger der besten Filme der letzten 25 Jahre kehrt zurück mit großartigem Trailer

Wenn ihr heute nur einen Trailer schaut, dann den: Der neue Film von Paul Thomas Anderson kommt bald in die Kinos und hier sind die ersten tollen Eindrücke.

Paul Thomas Anderson hat einen neuen Film gedreht und es gibt einen ersten Trailer zu Liquorice Pizza. Der Regisseur von Meisterwerken wie Boogie Nights, There Will Be Blood und Magnolia legt diesmal einen klassischen Coming-of-Age-Film vor. Er kehrt damit an den Ort seiner eigenen Jugend und in das San Fernando Valley zurück, wo unter anderem das Porno-Drama Boogie Nights spielt.

Der umwerfende erste Trailer zu Liquorice Pizza mit massenhaft Stars

Zu David Bowies Life on Mars lässt der Trailer die diffuse Liebesgeschichte zweier Heranwachsender wirbeln. Gespielt wird das Paar von Alana Haim, Mitglied der Band Haim, mit der Anderson bei Musikvideos häufig zusammenarbeitete. Und Cooper Hoffman, Sohn des verstorbenen Charakterdarstellers Philip Seymour Hoffman, der Zeit seines Lebens einer wichtigsten kreativen Partner Andersons war.

Neben den Newcomern ist unter anderem Bradley Cooper dabei, sowie Benny Safdie, Regisseur und Darsteller (Good Time)

Liquorice Pizza - Trailer 1 (English) HD

Anderson scheint sich an berühmten Genre-Vertretern wie Boyhood von Richard Linklater oder auch Adventureland mit Kristen Stewart und Jesse Eisenberg zu orientieren, die sich der Jugend ähnlich überhöhend und gleichzeitig einfühlsam annähern.

Wann kommt Liquorice Pizza in die deutschen Kinos?

Am 3. Februar 2022 dürfen wir das Werk in den deutschen Kinos bestaunen. Es ist also noch etwas Zeit.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

