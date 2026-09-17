Resident Evil: Diese 10 Easter Eggs im neuen Film werden Fans glücklich machen

Der neue Resident Evil-Kinofilm ist gestartet und die Kritiken überschlagen sich mit Lob. Neben einem gelungenen Horrorfilm ist es auch eine tolle Franchise-Hommage mit liebevollen Details. Hier sind 10 der Besten.

Seit dem 17. September läuft Resident Evil von Horrorkomödien-Talent Zach Cregger im Kino. Gepriesen wird der straffe 90-Minüter vor allem dafür, dass er nicht die Spiele erzählt, sondern sich wie die Spiele anfühlt. Wir folgen dem Normalo Bryan bei einem medizinischen Transport, während sein Weg von immer mehr Monstern gepflastert wird.

Als Fan gibt es zwar keine bekannten Charaktere zu sehen, aber viele schöne Verweise auf die Funktionsweise der Spiele und weitere Details. Der neue Resident Evil hat viel Liebe für das Franchise.

10 Easter Eggs in Resident Evil: Von der Schreibmaschine bis zur Munition

Wir haben die Easter Eggs eingeteilt in spoilerfrei und Spoiler, da manche Easter Eggs Handlungsentwicklungen vorweg nehmen würden. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann lest nur die ersten vier und lasst den Spoilerteil außen vor.

1. Der Autounfall im Wald

Der Film beginnt wie Resident Evil 8: Village mit einem Autounfall in einem verschneiten Wald bei Nacht. Als Bryan im Film aussteigt und mit der Taschenlampe zwischen den Bäumen entlang läuft, sieht das fast eins zu eins aus wie im Spiel. Hier ein Bild aus Resident Evil 8, das genauso aus dem Film stammen könnte:

2. Die Heavyfield-Munition

Früh im Film stößt Bryan auf eine Packung Munition, genauer gesagt Shotgun Shells, deren Design wir aus Resident Evil 4 kennen. Auf der grünen Packung ist ein Bär zu sehen, über dem groß der Markenname Heavy Field steht. Dieses Easter Egg war bereits im Trailer zu sehen.

3. Die Schreibmaschine

Ebenfalls im Trailer gab es mein persönliches Lieblings-Easter-Egg des Films zu sehen: die Schreibmaschine. Alle, die Resident Evil-Spiele gespielt haben, kennen das unheimlich erleichternde Gefühl in einen Raum mit Schreibmaschine zu treten. Das sind nämlich Speicherräume, in denen man sicher ist und den bisherigen Spielstand speichern kann. Es ist vielsagend, dass Bryan den Raum nicht betritt.

4. Das grüne Kraut

Als Bryan an stehengebliebenen Autos in einem Tunnel vorbeikommt und seine Taschenlampe nach links und rechts schwenkt, sieht er in einem Auto eine saftig grüne Zimmerpflanze stehen. Alle Gamer:innen würden sie sofort schnappen und zu einem Heilserum verarbeiten.

Achtung, Spoiler!

Ab hier solltet ihr keinesfalls weiterlesen, wenn ihr den Film noch nicht kennt.

Zum Weiterlesen: Alternativ könnt ihr euch meine spoilerfreie Filmkritik zu Resident Evil ansehen, denn der Film hat das Unmögliche geschafft.

6. Raccoon City-Kanalisation

Resident Evil-Liebhaber:innen kennen sie: die Kanalisation unter Raccoon City. Dort wurden schon so manche Schreckmomente verwunden und jetzt darf auch Bryan am eigenen Leib erfahren, wie eklig es dort unten ist.

7. Die Ratten

Warum auch immer sind Ratten ein beliebtes Thema bei Resident Evil. Es gibt sogar Aufgaben, die mit dem Beseitigen von Ratten zu tun haben. Bryan steht allerdings nicht nur einem dieser Nager gegenüber, sondern Hunderten.

8. Nervige Vorhangschlösser

Es ist kein Geheimnis, dass man in den Resident Evil-Spielen ständig Schlösser knacken muss. Manchmal mit dem passenden Schlüssel, oft mit einem Dietrich und dann gibt es noch Vorhangschlösser. Mindestens dreimal scheitert Bryan im Film an einem Vorhangschloss und wir fühlen mit.

9. Die nächstbeste Waffe

Bryan beginnt den Film unbewaffnet, bevor er schon bald eine Pistole zu fassen kriegt. Diese tauscht er, genau wie wir es von den Spielen gewohnt sind, schnell gegen eine Schrotflinte aus beziehungsweise trägt beides bei sich. Später kommt dann noch ein Automatikgewehr hinzu – womit er passenderweise noch größere Schwierigkeiten bei der Schussgenauigkeit hat als ohnehin schon. Friendly fire inklusive!

10. Das grüne First Aid Kit

Gleich zu Beginn bekommt Bryan eine knallgrüne Umhängetasche mit einem weißen Kreuz darauf überreicht, die unweigerlich an First Aid Kits der Spiele erinnert. Wir denken den ganzen Film über, dass Bryan es jemand anderem bringen muss. Am Ende ist es allerdings er selbst, der das Serum darin braucht – so wie auch wir beim Spielen auf die wertvolle Heilung zwischendurch angewiesen sind.

Der neue Resident Evil hat also von vorne bis hinten Liebe zum Franchise zu bieten. Zwar bedient er sich nicht allzu viel an der Lore um den T-Virus und der Umbrella Corporation, fängt aber das Spielegefühl perfekt ein.

Seit dem 17. September gibt es die phänomenale Videospielverfilmung im Kino zu sehen. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal die Milla Jovovich-Filme neu zu sichten, könnt ihr das im Stream bei Joyn und HBO Max im Abo machen. Manche davon sind sogar bei Netflix.