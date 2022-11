Richtig gutes Black-Friday-Angebot: WLAN-Steckdosen für Alexa und Co. bei Amazon günstiger

Amazon bietet zum Black Friday unter anderem WLAN-Steckdosen deutlich rabattiert an. Wir stellen euch die besten Deals näher vor.

Die Cyberweek und die Rabattschlacht zum Black Friday 2022 hat begonnen – und ganz vorne spielt der Online-Händler Amazon mit, der Kunden zu diversen Angeboten lockt. Neben Fernsehern, Soundbars und Amazon-eigenen Produkten wie Fire TV, Kindle und Co. könnt ihr aktuell aber auch WLAN-Steckdosen besonders günstig erwerben.



Wir erklären euch jetzt, wofür ihr diese spezielle Hardware nutzen könnt und bei welchen Deals ihr besonders viel sparen könnt. Weitere aktuelle Top-Angebote findet ihr wie gewohnt auf unserer Deal-Seite.

Amazon Smart Plug: Zum Black Friday fast 50 Prozent günstiger



Smarte WLAN-Steckdosen ergänzen die eigene Smart-Home-Umgebung um zusätzliche Möglichkeiten zur Steuerung nicht smarter Geräte. Habt ihr ein Gerät mit Sprachsteuerung im Haus, zum Beispiel einen Lautsprecher wie den Amazon Echo, könnt ihr diesen mit einer WLAN-Steckdose verbinden und das daran gekoppelte Gerät aktivieren. Sagt ihr dann beispielsweise "Alexa, schalte Steckdose 1 an", steuert ihr dadurch die Beleuchtung in eurem Wohnzimmer oder die Kaffeemaschine in eurer Küche – ohne dass diese Geräte ihrerseits smart sein müssen.



© Amazon Amazon Smart Plug

Von Amazon selbst gibt es den Smart Plug, eine WLAN-Steckdose, die in Kombination mit einem Alexa-Gerät das Gerät eurer Wahl mit einer smarten Steuerungsoption ausstattet. Zum Black Friday bietet der Online-Händler diesen Stecker gerade besonders günstig an:

Solltet ihr selbst noch kein Alexa-fähiges Gerät besitzen, dann ist das Angebot von Amazons Echo Dot (3.Gen.) mit Meross Smart Plug vielleicht etwas für euch. Dieses Produkt-Bundle gibt es bei Amazon aktuell für knapp 23 Euro, was einem Rabatt von stolzen 67 Prozent gegenüber dem Normalpreis entspricht. Der Clou dabei: Im Gegensatz zum Amazon Smart Plug unterstützt der Meross Smart Plug nicht nur Alexa, sondern auch Google Home und Apple HomeKit. Ihr seid damit also maximal flexibel bei der Kombination unterschiedlicher Hardware-Umgebungen.

WLAN-Steckdosen zum Black Friday bei Amazon: Weitere Angebote mit starken Rabatten



Wenn ihr eine smarte WLAN-Steckdose sucht, die nicht nur Alexa, sondern auch andere Sprachassistenten unterstützt, und das Echo-Dot-Bundle nichts für euch ist, werft doch einen Blick auf folgende Black-Friday-Angebote:

Übrigens: Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November 2022, also wie gewohnt den vierten Freitag im elften Monat. Die Cyber Week beginnt dementsprechend am 21. November 2022 und endet mit dem Cyber Monday am 28. November 2022. Die hier gelisteten Angebote gelten aber ab sofort und bereits ab dem 18. November 2022.

