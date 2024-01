Riesen Netflix-Erfolg geht weiter: Die Hauptfigur der neuen Suits-Serie ist jetzt bekannt und sie ähnelt Meghan Markles Rachel

Netflix kann selbst alte Serien in einen Mega-Erfolg verwandeln. Das haben wir letztes Jahr bei Suits erlebt. Jetzt wird eine neue Serie aus dem Serien-Universum immer wahrscheinlicher.

Vermutlich hatte niemand damit gerechnet, dass wir von Suits nochmal ein Lebenszeichen vernehmen werden. Von 2011 bis 2019 lief die Anwaltsserie mit Gabriel Macht und Patrick J. Adams in den Hauptrollen bei dem US-amerikanischen Sender USA Network. Ein Erfolg, keine Frage. Aber auch kein Erfolg, der unbedingt einer Fortsetzung bedurfte.

Nach neun Staffeln schien das Suits-Kapitel für immer abgeschlossen. Doch dann nahm Netflix letztes Jahr in den USA die komplette Serie in sein Programm und sorgte für einen unglaublichen Popularitätsschub. Obwohl Suits an dem Punkt schon vier Jahre lang zu Ende war, eroberte die Serie schlagartig die Streaming-Charts.

Erste Details zur neuen Suits-Serie sind bekannt: Die Geschichte spielt in Los Angeles und Erica ist die Hauptfigur

Seit dem Netflix-Erfolg steht die Frage im Raum, ob das Suits-Universum ausgebaut wird. Ein Revival mit dem alten Cast? Eine Fortsetzung inklusive Staffelübergabe? Oder doch ein komplettes Reboot, das uns eine völlig neue Generation an Anwält:innen vorstellt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass uns ein klassisches Spin-off erwartet.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Suits anschauen:

Suits - S01 Trailer (English)

Wie Comic Book berichtet, hat der Hollywood-Insider Matthew Belloni in seinem Newsletter Puck spannende Details zur neuen Suits-Serie ausgepackt. Diese spielt in Los Angeles und beschäftigt sich mit einer Anwaltskanzlei, die im Entertainment-Bereich tätig ist. Besonders interessant sind die Details zur Hauptfigur der Serie.

Erica ist der Name der neuen Suits-Heldin. Sie ist um die 30 Jahre alt, schwarz und stammt aus Kalifornien. Ihren Abschluss hat sie an der Harvard-Universität gemacht, jetzt will sie ihr Können in der Praxis unter Beweis stellen. Sie hat es auf den Posten Head of Entertainment abgesehen und ist klüger als all ihre Kolleg:innen.

Das wichtigste: Erica gelingt es spielend leicht, selbst die anspruchsvollsten Klient:innen für sich zu gewinnen. Dadurch kann sie schnell auf der Karriereleiter nach oben klettern. So erfolgreich Erica in ihrem Job ist, in ihrem Privatleben sieht das komplett anders aus. Hier kämpft sie mit unzähligen Problemen und kommt nicht vorwärts.

USA Network Meghan Markle in Suits

Wie Comic Book anmerkt, finden sich in der Figurenbeschreibung einige Parallelen zu einer anderen bekannten Suits-Figur: Rachel Elizabeth Zane. Gespielt wurde diese von Meghan Markle. Nach sieben Staffeln hat Markle jedoch die Serie verlassen. Grund dafür war ihre Beziehung zu Prinz Harry. Ihre Figur wurde nicht neu besetzt.

Wann und wo startet die neue Suits Serie?

Bisher gibt es noch kein Startdatum für die neue Suits-Serie. Das Projekt befindet sich in einer frühen Phase. Was wir aber auf alle Fälle wissen, ist, dass Suits-Schöpfer Aaron Korsh wieder involviert ist. NBCUniversal produziert die Serie. Ob sie direkt zu Netflix kommt oder erst später an den Streaming-Dienst lizenziert wird, ist unklar.