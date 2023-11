Riesiger 70-Zoll-Fernseher mit 4K für unter 700 Euro: MediaMarkt lockt mit Top-Deal zum Singles Day

Bei MediaMarkt können Schnäppchenjäger jetzt einen 70-Zoll-Fernseher zum Sparpreis abgreifen. Insbesondere das Preis-Leistungsverhältnis überzeugt.

Am 11. November 2023 findet der Singles' Day statt und läutet die große herbstliche Rabattschlacht rund um Black Friday und Co. ein. MediaMarkt hat passend dazu gleich ein echtes Kracherangebot am Start und verkauft einen 4K-Fernseher von Hisense mit 70-Zoll-Bilddiagonale für unter 700 Euro.

Dieser Deal lohnt sich besonders für diejenigen Film- und Serienfans, die sich ein UHD-Heimkinoerlebnis zum günstigen Preis wünschen. Denn das gute Preis-Leistungs-Verhältnis macht den Hisense 70A6K zu einem perfekten Schnäppchen für Sparfüchse.

Riesiges Bild zum kleinen Preis: 70-Zoll-TV für unter 700 Euro Deal Zum Deal

Super günstiger Fernseher mit gutem Preis-Leistungsverhältnis und großformatigem Display

Der Hisense 70A6K ist während der Singles-Day-Rabattaktion bei MediaMarkt um rund 30 Prozent reduziert und kostet schmale 699 Euro *. Das entspricht einem Rabatt von 300 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.



Damit gehört dieses TV-Modell zu den günstigsten 4K-Fernsehern mit 70-Zoll-Diagonale am Markt, muss sich in Hinblick auf die integrierte Ausstattung aber nicht vor der höherpreisigen Konkurrenz verstecken. Für euer Geld bekommt ihr nämlich einen Fernseher mit folgenden Eigenschaften:

HDR10+



Support für Dolby Vision

4K UHD-Auflösung

UHD AI Upscaling

Game Mode Plus für besonders niedrige Latenz mit VRR



Bildfrequenz: 60Hz

Anschlüsse: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, CI+, AV, Ethernet-Port

Bluetooth, WLAN

unterstützt Sprachassistenten Alexa und VIDAA

Falls euch das 70-Zoll-Modell des Hisense A6K-Fernsehers noch nicht groß genug ist, könnt ihr alternativ auch bei der 75-Zoll-Variante kräftig sparen. MediaMarkt verkauft zum Singles Day nämlich den Hisense 75A6K ebenfalls zum Preis von günstigen 699 Euro * und damit zum absoluten Tiefstpreis.

Der Fernseher ist damit um mehr als 40 Prozent gegenüber der UVP reduziert. Allerdings müsst ihr euch beeilen, denn das Gerät ist im Online-Shop derzeit fast ausverkauft.

Im Review bei Rtings.com kommt die A6K-Serie von Hisense übrigens gut weg: Die Tester:innen loben die Gaming-Performance mit dem integrierten VRR-Support und die hervorragenden Kontrast- sowie Schwarzwerte.



Solltet ihr euch für den Kauf eines der beiden Geräte entscheiden, so bekommt ihr mit dem Hisense 70A6K beziehungsweise dem 75A6K also auf jeden Fall einen günstigen Großformat-Fernseher, ohne dass ihr merkliche Abstriche bei der Bildqualität machen müsst.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.