Rote Rosen-Vorschau: Simon will mit seiner Tochter die Stadt verlassen

Simon hat bei Rote Rosen einen Plan und will mit Olivia die Stadt verlassen. Julius versucht, das abzuwenden.

Bei Rote Rosen will Valerie (Maike Johanna Reuter) ihre Tochter Olivia an Julius (Jan Stapelfeldt) abgeben. Jedoch ohne das Wissen ihres leiblichen Vaters Simon (Thore Lüthje). Der will sein Kind nicht so einfach aufgeben und kämpft um das Sorgerecht und hat sogar einen Plan für danach.

Rote Rosen: Simon macht ernst

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4181 vom 13. Juni

Simon kämpft darum, offiziell als Vater von Olivia anerkannt zu werden. Wenn er das endlich geschafft hat, plant er mit seiner Tochter nach Rostock abzuhauen. Julius ist fassungslos. Er befürchtet, Olivia bei einem möglichen Sorgerechtsstreit an Simon zu verlieren. Aus Angst macht er Simon deshalb alle möglichen Zugeständnisse.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) plant mit Herzblut eine Kunstausstellung im „Drei Könige“. Dabei versucht sie sich nicht anmerken zu lassen, was ihr die Kunst noch bedeutet, kann die Fassade aber nicht lange aufrechterhalten. Die Künstlerin ist beliebt und bringt Amelie ins Grübeln, ob sie ihren Traum als Künstlerin zu früh aufgegeben hat.

Elyas (Mehmet Daloglu) hat wegen ihrer Lügen mit Bella (Alessia Mazzola) Schluss gemacht. Die kann die Trennung nicht einfach hinnehmen und versucht, sich Elyas zu erklären. Der will davon nichts hören und blockt ab.

TV-Ausstrahlung: Dann läuft Rote Rosen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.