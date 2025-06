Rote Rosen-Vorschau: Svenja steht vor einer emotionalen Entscheidung

Nachdem sich Arthur bei Rote Rosen von Amelie getrennt hat, gesteht er seine Gefühle gegenüber Svenja. Die ist durch das Geständnis überrumpelt und muss ihre eigenen Gefühle sortieren.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) und Arthur (Vivian Frey) haben sich bei Rote Rosen getrennt. Arthur hat Gefühle für Svenja (Lea Marlen Woitack) entwickelt. Doch diese ist in einer glücklichen Beziehung mit Mika (Benjamin Piwko).

Rote Rosen: Svenja muss sich ihren Gefühlen stellen

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4185 vom 19. Juni



Nachdem Arthur Svenja die Liebe gesteht, ist diese völlig durcheinander. Sie ist eigentlich aktuell glücklich mit Mika zusammen. Svenja entscheidet sich mit Mika in den Urlaub zu fahren, damit sie sich Gewissheit über ihre Gefühle beschafft.

Elyas (Mehmet Daloglu) will immer noch nichts mit Bella (Alessia Mazzola) zu tun haben und will ihr jetzt auch noch den Kontakt zu Hermine verbieten. Doch der Hund geht bei den Protesten am Salzmarkt verloren und Elyas ist auf Bellas Hilfe angewiesen. Nachdem die beiden sich durch die Suchaktion wieder näherkommen, entschließt sich Elyas Bella wieder eine Chance zu geben – wenn sie sich von Victoria (Caroline Schreiber) und EmKa abwendet.

Victoria versöhnt sich wieder mit Arthur, nachdem sie durch die Proteste am Salzmarkt eingeschüchtert ist und er sie vor einen Protestierenden schützt.

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten. Die neueste Folge der beliebten Soap kann auch schon vorab in der ARD-Mediathek geschaut werden, sobald die vorige Folge im TV lief.