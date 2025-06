Die ARD verrät: So wird der Gefragt – Gejagt-Gewinn im Team aufgeteilt

Bei Gefragt – Gejagt haben die Kandidat:innen die Chance auf richtig viel Geld. Doch wie wird der Gewinn am Ende vom Rateteam aufgeteilt? Wir haben die Antwort.

Zu jeder neuen Folge Gefragt – Gejagt treten vier Teilnehmenden in einem Team gegen einen Jäger oder eine Jägerin an. In einer Schnellraterunde kann jeder einzelne von ihnen vorab Geld erspielen, dass er im Anschluss gegen den/die jeweilige:n Jäger:in verteidigen muss. Überlebt der Spieler oder die Spielerin die Runde, kommt das erspielte Geld in den Team-Jackpot und sie oder er wandert direkt ins Finale. Am Ende spielen die Überlebenden erneut gegen den oder die Jäger:in um die Kohle. Doch wie wird das gewonnen Geld am Ende zwischen den Finalist:innen aufgeteilt?

Gewinn bei Gefragt – Gejagt: Die Teams können selbst entscheiden

Im besten Fall schaffen es alle vier Teammitglieder in die letzte Runde und gewinnen gemeinsam den Jackpot. Doch das ist leider nur selten der Fall und so passiert es, dass am Ende nur noch ein Bruchteil des Teams gegen den oder die Jäger:in antritt. Wie in diesem Fall der Gewinn aufgeteilt wird, erklärt die ARD auf ihrer Webseite:

Unsere Spielregeln sehen vor, dass das im Finale gewonnene Geld zu gleichen Teilen unter allen Finalkandidaten aufgeteilt wird. Einige Teams treffen vor der Sendung allerdings auch andere Absprachen.

Ins Detail wird hier nicht gegangen, doch es ist davon auszugehen, dass das Geld nicht immer zu gleichen Teilen unter den Kandidat:innen aufgeteilt wird. Am Ende ist ihnen selbst überlassen, wie sie den Jackpot aufteilen.

TV & Streaming: So könnt ihr Gefragt – Gejagt kostenlos schauen

Neue Folgen von Gefragt – Gejagt laufen montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat kann sie im Anschluss an die TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek nachschauen.