RTL verrät Start von Stefan Raabs neuer Show: Alle Termine im TV und Stream

Zuletzt sorgte Stefan Raab durch kryptische Promo-Aktionen für Aufsehen. Inzwischen hat er verraten, was dahintersteckt: Die Stefan Raab Show wird ein wöchentliches Talkformat bei RTL. Wir verraten euch alle Infos zu Sendestart, Showkonzept und mehr.

Entertainment-Legende Stefan Raab werkelt seit rund einem Jahr an seinem Comeback, doch bisher ist der Funke noch nicht bei allen TV-Fans übergesprungen – zuletzt wurde sogar seine neue Show Du gewinnst hier nicht die Million abgesetzt.

Der TV-Titan gibt sich allerdings nicht geschlagen und versucht es direkt mit einem neuen Format bei RTL: Die Stefan Raab Show wird eine wöchentliche Talkshow à la TV total. Wir verraten, wann es mit dem neuen Format losgeht und worauf das Publikum sich gefasst machen muss.

Raab setzt der Geheimnistuerei ein Ende: Dann startet die Stefan Raab Show bei RTL

Aktuell ist Stefan Raab wegen einer kuriosen Promo-Aktion in aller Munde: Bevor es regulär mit Der Stefan Raab Show losgehen wird, sendet er bereits in der Woche vom 15. bis 19. September täglich eine 15-minütige Ausgabe des neuen Formats. Diese ungewöhnliche Werbestrategie kommt auf Social Media zwar eher bescheiden an, doch für maximale Aufmerksamkeit beim RTL-Publikum hat sie allemal gesorgt.

Lange war nicht bekannt, wann die neue Raab-Show nun regulär bei RTL anlaufen wird, doch jetzt hat der Sender die Katze endlich aus dem Sack gelassen: Die Stefan Raab Show läuft ab Mittwoch, dem 24.9., wöchentlich um 20:15 Uhr bei RTL. Wie üblich kann das Format vorab auf RTL+ gestreamt werden. Allzu lang werden die einzelnen Folgen jedoch nicht dauern, denn bereits um 21:30 Uhr sendet RTL stern TV.

TV total 2.0? Das erwartet Fans in der Stefan Raab Show

Raab will eine Show liefern, in der er sich wochenaktuellen Themen widmet, die das Land bewegen. RTL verspricht, dass das Publikum durch "spannende Geschichten, pointierte Meinungen und überraschende Perspektiven" unterhalten werden soll. Raab setzt dabei auf "Straßenumfragen und Stand-ups, prominente Gäste und spontane Studioaktionen" . Wer hierbei direkt an eine Art TV total 2.0 denken muss, der liegt vermutlich richtig.

Raab versucht gar nicht erst zu verschleiern, dass seine Show nicht gerade vor bahnbrechenden Innovationen strotzt. Gewohnt selbstironisch sagt er: "Bei uns bekommen Sie geprüfte Qualität. Alle Späße und Unterhaltungsbeiträge werden zuvor von der BFU (Bundeszentrale für Unterhaltung) geprüft und freigegeben."