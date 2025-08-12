Scarlett Johansson hat ihren ersten Film gedreht: Hier ist der Trailer

Hollywood-Star Scarlett Johansson hat ihr Regiedebüt fertiggestellt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum Drama Eleanor the Great.

Schaut euch hier den Trailer zu Eleanor the Great an:

Eleanor the Great - Trailer (English) HD

Scarlett Johanssons erster Film dreht sich um eine Rentnerin und eine Holocaust-Lüge

Scarlett Johansson zählt zu den größten Hollywood-Stars unserer Zeit. Sie gehört zu den bestbezahltesten Schauspieler:innen der Filmgeschichte, begeisterte Millionen als Marvel-Star und war bereits mehrmals für den Oscar nominiert. Aber eines hatte sie bisher nicht erreicht: ihren eigenen Film auf die Leinwand zu bringen. Damit ist es bald vorbei: Jetzt gibt es den ersten Trailer zu ihrem Regiedebüt Eleanor the Great

Wie der Titel bereits andeutet, dreht sich der Film um Eleanor (June Squibb): Eine 95-jährige, aufgeweckte und schnippische Rentnerin, die sich seit längerer Zeit mit ihrer Freundin Bessie (Rita Zohar) eine Wohnung teilt. Doch dann stirbt Bessie, und Eleanor zieht nach Manhattan zu ihrer Familie.

Auf der Suche nach Aufmerksamkeit landet sie dort bei einer Selbsthilfegruppe für Holocaust-Opfer. Und gibt schließlich Bessies Lebensgeschichte als die ihre aus, die aus Polen stammte und ihre Familie im Genozid der Nazis verlor. Die 19-jährige Studentin Nina (Erin Kellyman), die den Verlust ihrer Mutter verarbeiten muss, wird auf sie aufmerksam – und will eine Geschichte über Eleanors angebliche Geschichte schreiben.

Neben Kellyman, Zohar und Squibb stehen in Eleanor the Great unter anderem Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) und Jessica Hecht (Breaking Bad) vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von Tory Kamen.

Wir konnten Eleanor the Great bereits bei den Filmfestspielen in Cannes sehen und uns einen Eindruck von Scarlett Johanssons Regiedebüt machen.

Wann kommt Eleanor the Great ins Kino?

Eleanor the Great hat bisher keinen deutschen Kinostart. Am 26. September 2025 soll er in den USA anlaufen. Als Schauspielerin ist Scarlett Johansson gerade mit Jurassic World 4: Die Wiedergeburt auf der Leinwand zu sehen.