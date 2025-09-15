Schauspiellegende nimmt Ruhestand-Ansage nach 8 Jahren zurück: "Hätte die Klappe halten sollen"

Einer der größten Schauspieler aller Zeiten nahm 2017 seinen Hut. Jetzt kehrt er für einen Film seines Sohnes zurück ... und will plötzlich nichts mehr von seinem Ruhestand wissen.

Nur wenige lebende Schauspieler genießen so hohes Ansehen wie Daniel Day-Lewis. Drei Hauptdarsteller-Oscars gewann der außergewöhnliche Method Actor für Mein linker Fuß, There Will Be Blood und Lincoln. Kaum jemand galt in der Auswahl seiner Rollen als so akribisch, in seiner Vorbereitung so sorgfältig – und in seiner Konsequenz so knallhart: 2017 erklärte er laut BBC , er werde nicht länger als Schauspieler arbeiten. Doch jetzt ist er zurück.

Daniel Day-Lewis kehrt für seinen Sohn zurück und bereut Ruhestand-"Gequatsche"

Day-Lewis erklärt in einem Rolling Stone-Interview, aus dem Deadline zitiert:

Ich hätte die Klappe halten sollen. Es wirkt einfach nur wie großspuriges Gequatsche[, seinen Ruhestand anzukündigen]. Eigentlich hatte ich nie den Plan, mich zur Ruhe zu setzen. Aber mittlerweile wirft man mir das bereits zum zweiten Mal vor. [...] Ich wollte nur für eine Weile an etwas anderem arbeiten.

Schon 1997 zog sich Day-Lewis aus dem Schauspielgeschäft zurück, ging nach Florenz und wurde Lehrling bei einem Schuhmacher, wie Talk Talk berichtete. Schließlich kehrte er zurück, um mit Martin Scorsese Gangs of New York zu drehen. Nach fast 20 Jahren Arbeit hängte er seine Hauptprofession danach erneut an den Nagel.

"Ich muss an den Wert meiner Tätigkeit glauben", sagte er damals laut Variety . "Die Arbeit kann lebenswichtig erscheinen. Sogar unwiderstehlich. Und wenn ein Publikum daran glaubt, sollte das eigentlich gut genug für mich sein. Aber in letzter Zeit ist es das nicht."

Ganz offenbar hat er seine Meinung mittlerweile geändert. Und zwar für seinen Sohn: Regisseur Ronan Day-Lewis hat mit seinem Vater das Drama Anemone gedreht, beide verfassten auch das Drehbuch.

Schaut euch hier den Trailer zu Anemone an:

Sein Sohn habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass er den Film nicht ohne ihn drehen werde, so Day-Lewis gegenüber dem Rolling Stone. Sie hätten beide "eine sehr glückliche Zeit" zusammen beim Schreiben des Drehbuchs verbracht. Am Ende wollten sie das Projekt nicht aus der Hand geben: "Wir dachten, wir werden [das Projekt] vorwärts bewegen, was auch immer das bedeutet."

Wann kehrt Daniel Day-Lewis in Anemone zurück?

Anemone soll am 13. November 2025 in die deutschen Kinos kommen. Zur Story ist bisher wenig bekannt, das Drama soll sich aber unter anderem um zwei Brüder (Day-Lewis und Sean Bean) drehen.