Schluss mit Blechbüchsen-Sound: Mit diesem Teufel-Lautsprecher kann die Sommerparty endlich losgehen – jetzt 50 Euro günstiger

Der Dauerbrenner Rockster Cross von Teufel ist jetzt stark reduziert erhältlich. Der beliebte Bluetooth-Lautsprecher ist leicht zu transportieren und liefert trotz der kompakten Größe einen richtig starken Sound.

Perfekt für den Sommer ist der Bluetooth-Lautsprecher Rockster Cross von Teufel * geeignet. Der Sound überzeugt auf ganzer Linie und auch die praktischen Features können sich sehen lassen. Das Design ähnelt einer Bauchtasche, und kann dank des Gurtes ebenso lässig über die Schulter getragen werden – ideal für den Draußen-Einsatz.

Bei Teufel befindet sich der Speaker gerade im Angebot. Vom 14. - 18. August könnt ihr euch mit dem Gutscheincode F63-3RQXN-YJ6 zusätzlich 20 Prozent Rabatt sichern.

Teufel Rockster Cross zum Hammerpreis Deal Zu Teufel

Testsieger Rockster Cross: Krasser Sound für den Draußen-Einsatz

Auch die Testseite hifi.de kommt bei dem Bluetooth-Lautsprecher ins Schwärmen, der mit 16 Stunden Akku-Laufzeit und Sprachassistenten überzeugt. Lediglich ein Negativpunkt wird vermerkt und der betrifft die hohe unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 350 Euro. Dank des grundsätzlichen Rabatts von 100 Euro und dem Gutscheincode sinkt der Preis jetzt jedoch auf richtig faire 209,98 Euro.

Nicht nur hifi.de lobt den robusten Lautsprecher mit griffigem Gummiüberzug, der Stöße, Stürze und leichten Regen aushält. Auch Stiftung Warentest setzte im Sommer 2020 den Rockster Cross * auf Platz 1 der 34 getesteten Bluetooth-Lautpsrecher.

Teufel Rockster Cross von Teufel im Angebot

In Sachen Leistung sorgen drei Treiber mit insgesamt 30 Watt für genug Wumms. Hier überzeugt der druckvolle Bass und die seitlich angewinkelten Hochtöner, die für ein breites Stereo-Klangbild sorgen. Auf der Rückseite der Rockster Cross befinden sich außerdem zwei passive Bassradiatoren.

Teufel Rockster Cross mit Outdoor und Party-Modus

Gerade für die Sommermonate bestens geeignet ist der Outdoor-Modus, mit dem die kompakte Box es schafft, auch freie Flächen mit ausgewogenem Sound zu bespielen.

In Sachen Songauswahl gilt: Wenn zwei sich streiten, freut sich Teufel, denn der Hersteller bietet mit dem Party-Modus die Möglichkeit zwei Smartphones mit der Rockstar Cross zu koppeln. So werden die Lieder in der Warteschlange abwechselnd abgespielt und jeder Geschmack kann bedient werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.