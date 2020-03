Schnell bei Netflix nachholen: Mega-Action und Mindfuck verschwinden bald

Trotz der vielen Eigenproduktionen befindet sich ein Großteil des Netflix-Katalogs in ständiger Rotation. Diese Woche verschwinden gleich drei hervorragende Filme.

Netflix bietet uns inzwischen fast täglich neue Filme und Serien an. Da es sich hierbei jedoch nicht nur um Eigenproduktionen, sondern oftmals auch lizenzierte Sachen handelt, verschwinden diese nach einiger Zeit wieder aus dem Katalog.

Diese Woche trifft es gleich drei sehenswerte Filme, die ihr unbedingt nachholen solltet, bevor sie nicht mehr verfügbar sind. Nachfolgend findet ihr die drei Kandidaten, die nur noch bis Freitag das Netflix-Angebot bereichern. Den Anfang macht Inception.

Netflix trennt sich von Christopher Nolans Inception

© Warner Bros. Inception

Inception gehört zu den beliebtesten Filmen auf Moviepilot. Seit seiner Veröffentlichung 2010 sorgt Christopher Nolans Science-Fiction-Film für Diskussionen ob seines Endes. Auf Netflix könnt ihr jetzt nochmal in die verschiedenen Traumwelten eintauchen und ein spannendes Abenteuer mit Leonardo DiCaprio erleben, das den Wettlauf gegen die Zeit auf eine neue Ebene bringt.



Magic Mike XXL mit Channing Tatum verlässt Netflix

© Warner Bros. Magic Mike XXL

Mit Magic Mike landete Regisseur Steven Soderbergh 2012 einen Hit, der drei Jahre später mit der Fortsetzung Magic Mike XXL sogar noch einmal übertroffen werden konnte. Channing Tatum kehrt als Stripper zurück und feiert gemeinsam mit Matt Bomer, Joe Manganiello, Amber Heard, Jada Pinkett Smith und Donald Glover die wohl größte Feel-Good-Party, die es in der vergangenen Dekade im Kino zu sehen gab.

Mad Max: Fury Road wütet nicht mehr auf Netflix

© Warner Bros. Mad Max: Fury Road

Der größte Film, der demnächst von Netflix verschwindet, dürfte aber fraglos Mad Max: Fury Road sein. Für uns ist die Fortsetzung mit Tom Hardy und Charlize Theron in den Hauptrollen der beste Actionfilm der letzten 10 Jahre. Kein anderes Werk vermochte es, die Leinwand dermaßen zum Beben zu bringen wie George Millers glorreiche Rückkehr zu der Reihe, mit der er einst seinen Durchbruch in Hollywood feierte.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Dann klickt auf den Link und informiert euch oder schließt ein Abo ab: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Neben Inception, Magic Mike XXL und Mad Max: Fury Road verlässt am 6. März 2020 außerdem die Melissa McCarthy-Komödie Tammy - Voll abgefahren und das Til Schweiger-Sequel Kokowääh 2 von Netflix.

Für Nachschub ist aber gesorgt, etwa in Form des neuen Peter Berg-Films mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle, namentlich Spenser Confidential. Außerdem kommen am Wochenende zwei andere Christopher Nolan-Filme zu Netflix: Batman Begins und The Dark Knight.



Welcher Film hat euch auf Netflix zuletzt so richtig begeistert?