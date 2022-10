School for Good and Evil 2 bei Netflix muss kommen, denn die Geschichte existiert schon

Der Fantasy-Blockbuster The School for Good and Evil erobert die Netflix-Charts. Doch wie steht es um Teil 2? Wir haben die wichtigsten Infos zur potentiellen Fortführung der Reihe zusammengefasst.

Achtung, es folgen Spoiler

Mit The School for Good and Evil feierte diese Woche einer der größten Netflix-Filme des Jahres seine Premiere. Der Fantasy-Blockbuster entführt uns in eine magische Welt, in der junge Menschen zu Held:innen und Bösewicht:innen ausgebildet werden. Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich zwei beste Freundinnen.

Sophie (Sophia Anne Caruso) und Agatha (Sofia Wylie) verschlägt es zu Beginn der Handlung in die titelgebende Schule. Obwohl Sophie alles dafür geben würde, um zur Prinzessin zu werden, findet sie sich im Kreis des Bösen wieder, während sich Agatha gegen ihren Willen dem Guten unterordne muss.



Fantasy-Reihe bei Netflix: The School for Good and Evil 2 und vier weitere Fortsetzung möglich

Ausgehend von dieser Prämisse entsteht ein spannender Konflikt, ehe nach und nach die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Was anfangs klar und deutlich voneinander getrennt wirkt, offenbart mehr und mehr Schattenseiten. Doch wie geht die Geschichte weiter? Das Fundament für Teil 2 wurde bereits gelegt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The School for Good and Evil schauen:

The School for Good and Evil - Trailer 2 (Deutsch) HD

"Ich brauche dich, Agatha!", verkündet ein magischer Pfeil in den letzten Sekunden von The School for Good and Evil, was nur bedeuten kann, dass Sophie und Agatha in die geheimnisvollen Hallen der Schule zurückkehren werden. Die Geschichte für diese Rückkehr hat Soman Chainani längst zu Papier gebracht.

Chainani ist der Autor der The School for Good and Evil-Reihe, die dem gleichnamigen Netflix-Film zugrunde liegt. In insgesamt sechs Büchern werden die Abenteuer von Sophie und Agatha zwischen den Mächten von Gut und Böse erzählt. Reichlich Stoff für weitere Fortsetzungen der Fantasy-Verfilmung sind somit vorhanden.

Alle The School for Good and Evil-Bücher im Überblick:

Der Umfang der Vorlage war für Netflix bei der Auswahl des Stoffs sicherlich entscheidend. Nicht zuletzt schlummert hier eine Filmreihe à la Harry Potter. Netflix ist immer auf der Suche nach großen Marken, um seinen Katalog zu stärken und neue Abonnent:innen zu gewinnen.

Wann startet The School for Good and Evil 2 bei Netflix?

Ob The School for Good and Evil 2 grünes Licht bei Netflix erhält, ist von der Performance des ersten Teils abhängig. Der Start auf Platz 1 der Netflix-Wochenendcharts ist ein gutes Zeichen. Auch Regisseur Paul Feig hat schon mehrfach in Interviews durchblicken lassen, dass er an der Verfilmung von Band 2 interessiert ist. Wenn Netflix schnell entscheidet, könnte die Fortsetzung schon 2024 eintreffen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wollt ihr The School for Good and Evil 2 sehen?