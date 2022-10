Schräger Two and a Half Men-Vorfall: Jon Cryer musste Pornohefte für Charlie Sheen verstecken

Charlie Sheens Verhalten hinter den Two and a Half Men-Kulissen könnte Bibliotheken füllen. Co-Star Jon Cryers sollte etwa Pornografie für ihn verstecken.

Two and a Half Men zählt zu den beliebtesten Sitcoms überhaupt. Charlie Sheens Eskapaden hinter den Kulissen besitzen allerdings ihren ganz eigenen, endlosen Unterhaltungswert. Einige davon enthüllt Co-Star Jon Cryer (Alan) in seiner Autobiographie So That Happened. Unter anderem musste er Sheens Pornomagazine vor dessen Ehefrau Denise Richards verstecken.

Charlie Sheen versteckt Porno-Hefte bei Two and a Half Man-Kollegen

The Hollywood Reporter zitiert folgendermaßen aus dem Buch:

Eines Tages klopfte Charlie an der Tür meines Set-Wohnwagens. "Kumpel, ich brauche deine Hilfe. Denise kommt vorbei und du musst etwas für mich vestecken." Er reichte mir eine Einkaufstüte. Sie war bis zum Rand mit Pornografie gefüllt.

Cryer war nach eigenen Worten sehr neugierig auf Sheens erotischen Geschmack. Der stellte sich bei näherer Betrachtung aber als eher harmlos heraus. Er habe deutsche Fäkal-Pornos erwartet, aber letzten Endes seien es nur ein paar oben-ohne-Magazine gewesen.

Geschichten von diesem Format finden sich in Cryers Set-Berichten viele. So brachte ihn Sheen etwa dazu, nach dem Zusammenbruch seiner Ehe eine Prostituierte aufzusuchen. Mit der Sexarbeiterin unterhielt sich Cryer schließlich zwanzig Minuten lang über die Lage der Finanzmärkte. Two and a Half Man bleibt auch sieben Jahre nach Ende der Serie äußerst unterhaltsam.



