Sci-Fi-Action mit gnadenlosem Rachefeldzug heute im TV: Der Film war extrem günstig und wurde zur Sensation

Tele 5 strahlt heute einen Low-Budget-Film aus, der mit seiner dystopischen Sci-Fi-Story und spektakulärer Action Maßstäbe setzte. Mittlerweile ist ein großes Franchise daraus geworden.

Vor 46 Jahren ist ein kleiner Sci-Fi-Action-Film erschienen, der zur Sensation wurde und ein Franchise gestartet hat. Die Rede ist von Mad Max, der sein niedriges Budget mit spektakulären Schauwerten kaschierte und Hauptdarsteller Mel Gibson schlagartig zum Hollywood-Star machte. Am Samstagabend läuft der stilbildende Film im Free-TV.

TV-Tipp: Mad Max kostete sehr wenig Geld und wurde dann zur Genre-Sensation

In seinem Film von 1979 zeichnet Regisseur George Miller ein dystopisches Australien, in dem eine brutale Motorradgang durch die Straßen der Stadt wütet. Bei einer Verfolgungsjagd gelingt es dem ehrgeizigen Polizisten Max Rockatansky (Gibson), das Oberhaupt der Gang zu töten. Als Vergeltungsschlag werden Max' Sohn und sein bester Freund getötet, während seine Frau schwer verletzt überlebt. Daraufhin tritt der Polizist zu einem erbarmungslosen Rachefeldzug gegen die Biker rund um den Sadisten Toecutter (Hugh Keays-Byrne) an.

Mit einem vergleichsweise sehr niedrigen Budget von gut 350.000 Dollar spielte Mad Max damals erstaunliche 100 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen ein. George Miller setzte neben dem dystopischen Setting vor allem auf krachende, handgemachte Action, die neben der Performance von Gibson in der Hauptrolle mit ihrer fesselnden Inszenierung besticht.

Der erste Mad Max-Film ist noch ein deutlicher Auftaktfilm, den George Miller mit späteren Action-Extravaganzen wie Mad Max: Fury Road weit übertreffen sollte. Trotzdem ist der Streifen von damals immer noch ein mehr als sehenswerter Meilenstein, der zeigt, wieso hier ein Kult-Franchise entstanden ist.

Bis heute besteht die Mad Max-Reihe aus diesen Filmen:

Wann läuft Mad Max 1 im TV?

Tele 5 strahlt den Auftakt der Sci-Fi-Saga am 16. August 2025 um 23:15 Uhr aus. Wenn euch das zu spät ist, dann könnt ihr den ersten Mad Max-Film bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist er derzeit nirgends verfügbar.