Sci-Fi-Hoffnung bei Amazon Prime: Alien-Invasion mit Marvel-Star mixt Terminator, Independence Day & Edge of Tomorrow

Bei Amazon Prime startet im Sommer ein Science-Fiction-Action-Film mit Marvel-Star Chris Pratt. Der lange Trailer setzt die Erwartungen extrem hoch

Der Amazon-Film The Tomorrow War wirkt, als hätte jemand einige der interessantesten oder unterhaltsamsten Sci-Fi-Szenarien der Vergangenheit in einen Film gemixt: Independence Day, Edge of Tomorrow, Tenet und ein bisschen Pacific Rim. Marvel-Star Chris Pratt kämpft in einem Krieg, der eigentlich erst 30 Jahre in der Zukunft stattfindet.

Der lange Original-Trailer zum Sci-Fi-Fest The Tomorrow War bei Amazon Prime:

The Tomorrow War - Trailer (English) HD

Wann startet The Tomorrow War bei Amazon Prime?

The Tomorrow War startet am 2. Juli 2021 bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo.



Darum geht es in The Tomorrow War bei Amazon Prime

Wie erwähnt, im Kern geht es um eine Alien-Invasion. Der Sci-Fi-Actionfilm mischt dem einen Zeitreise-Dreh bei. Im Grunde denkt Tomorrow War Christopher Nolans Tenet oder auch Terminator weiter: Die Menschheit erfährt von einem Krieg in der Zukunft und sorgt vor.

Pratt in der Hauptrolle des High School-Lehrers Dan Forester wird von einer Gruppe zeitreisender Soldat:innen dazu angeheuert, die Alien-Invasion zu bekämpfen. In Terminator sind das Maschinen, in Tenet eine namenlose Bedrohung. So oder so klingt der Film spannend. Jetzt muss er die Erwartungen nur noch erfüllen.

Was versprecht ihr euch von dem Film?