Sci-Fi-Meisterwerk heute im TV: Wir warten seit 16 Jahren auf die Fortsetzung, aber sie wird wohl nie kommen

Bei Nitro läuft am Samstag ein Sci-Fi-Juwel, bei dem immer wieder über eine Fortsetzung gesprochen wurde. Mittlerweile scheint der Regisseur damit abgeschlossen zu haben und macht das sehr deutlich.

Mit nur 30 Millionen Dollar Budget schuf Neill Blomkamp 2009 einen Sci-Fi-Kracher, der wie aus dem Nichts an den Kinokassen einschlug. Neben der intelligenten Story punktete District 9 damals mit tollen Effekten, durch die der Regisseur ein außergewöhnliches Alien-Szenario realisierte.

Über die Jahre war immer wieder eine Fortsetzung des Überraschungshits im Gespräch, der am Samstag bei Nitro läuft. Mittlerweile scheint Blomkamp aber kein einziges Wort mehr darüber verlieren zu wollen, wie ein Interview aus jüngerer Vergangenheit mit ihm bewies.

Sci-Fi-Tipp im TV: Das ist die Story von District 9

In dem Film sind Außerirdische auf der Erde gelandet. Hier wurden sie in einem speziellen Lager in Johannesburg untergebracht, wo sie als Außenseiter in Armut leben müssen. Der Sicherheits- und Militärdienst-Mitarbeiter Wikus van de Merwe (Sharlto Copley) soll die Aliens bei einer Umsiedlung eskortieren und hat Kontakt mit einer außerirdischen Flüssigkeit, die sein Leben verändert.

Schaut hier noch einen deutschen District 9-Trailer:

District 9 - Trailer (Deutsch)

Neill Blomkamp will nicht mehr über District 9-Fortsetzung sprechen

Nach dem Erfolg des Films von 2009 gab es über die Jahre immer wieder Gerüchte zu Plänen für eine Fortsetzung, die District 10 heißen sollte. Regisseur Neill Blomkamp hat das Thema für sich aber offenbar mittlerweile abgehakt, wie ein Interview mit ihm zu seinem Blockbuster Gran Turismo aus dem Jahr 2023 zeigte.

Gegenüber Uproxx wurde er danach gefragt, ob er müde darüber sei, immer wieder nur auf seinen größten Hit District 9 reduziert zu werden:

Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich habe es satt, darüber zu reden.

Das Interview verlief ab diesem Punkt ziemlich unangenehm und Blomkamp drängte darauf, nur noch über Gran Turismo sprechen zu wollen. Offensichtlich will der Regisseur seine Vergangenheit hinter sich lassen. Dazu zählt auch ein gescheitertes Alien-Projekt von Blomkamp, zu dem es nicht mehr kommen wird.

Wann läuft District 9 im TV?

Nitro strahlt das Science-Fiction-Meisterwerk am 16. Juli 2025 um 23:10 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate gibt es District 9 zurzeit nicht. Bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime steht der Film mit diversen Leih- und Kaufoptionen zur Verfügung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2023 auf Moviepilot erschienen.