Sci-Fi-Rätsel bei Disney+ macht Fans rasend: So frech steuert Doctor Who auf seinen größten Twist zu

Seit letztem Jahr bereitet die Sci-Fi-Serie Doctor Who auf Disney+ schon einen Twist vor, dessen Hinweise in aller Deutlichkeit verborgen sind. Doch was bedeutet das alles?

"Am Ende gibt es immer einen Twist", sagt der 15. Doktor (Ncuti Gatwa) am Ende der musiklastigen Episode Die andere Saite des Teufels, nachdem Maestro (Jinkx Monsoon) mithilfe der Beatles bezwungen wurde. Der Rest der Doctor Who-Folge präsentiert sich als Musikvideo, doch die schwingenden Hüften sind nicht der einzige "Twist", der hier gemeint ist.

Schon seit Anfang der jetzigen Ära, mit der die britische Sci-Fi-Institution international auf Disney+ abrufbar wurde, bereiten Showrunner Russell T. Davies und sein Team eine Enthüllung vor, deren Hinweise immer offensichtlicher werden. Dreh- und Angelpunkt ist dabei nicht ein, sondern eine Twist.

Sci-Fi-Twist bei Doctor Who auf Disney+: So offensichtlich versteckt sind die Hinweise

Ein Twist ist nicht nur die überraschende Wendung innerhalb einer Erzählung (wie sie hier definitiv vorbereitet wird) und ein in den 60er Jahren populärer Tanz. Ein weiteres Exemplar ist Susan Twist – eine echte britische Schauspielerin, die seit dem dreiteiligen Special in jeder neuen Episode der aktuellen Doctor Who-Staffel auftaucht. Jedes Mal als unscheinbare Nebenfigur. Und was sagte der Doktor noch gleich? "There's always a Twist at the end"... Richtig, Susan Twist und zwar am Ende einer jeden Episode in den Credits.

BBC/Disney+ Susan Twist in Doctor Who

Twist spielte Mrs. Merridew an der Seite von Isaac Newton in der Special-Episode In blauer Ferne, eine Konzertbesucherin in der Weihnachtsfolge Vom Himmel hoch, Comms Officer Gina Scalzi in der Episode Weltraumbabys, die schnippische Cafeteria-Angestellte in Die andere Saite des Teufels, den Avatar des digitalen Ambulence-Systems in Boom und die Ruby Sunday (Millie Gibson) begegnende Wanderin in 73 Yards. Dass sie auch in den kommenden Kapiteln auftauchen wird, ist so gut wie garantiert. Fragt sich nur, wie lange man die Enthüllung herauszögert.

Timey-Wimey-Theorien zum großen Twist-Geheimnis in Doctor Who

Doctor Who verfügt mittlerweile über allerhand Disney-Moneten, weshalb man wohl davon ausgehen kann, dass der Sci-Fi-Serie nicht zwischenzeitlich die Schauspielerinnen ausgingen, wie der Showrunner während eines Episodenkommentars augenzwinkernd rechtfertigte. Vielmehr amüsierte Russel T. Davies vermutlich der Gedanke, einen Twist um eine waschechte Susan Twist herum zu basteln. Nur welchen?

Wir wissen vom Toymaker (Neil Patrick Harris) und seinem musikalischen Nachwuchs Maestro, dass mit The One Who Waits eine ziemlich mächtige und vermutlich finstere Gestalt auf uns zukommt. Ist das wartende, lauernde Unheil eine unscheinbare Dame, die man uns mehr oder weniger heimlich von Anfang an unter die Nase reibt? Eine weitere Raum- und Zeit-Gottheit, für die Regeln der Realität nur bedingt gelten?

Nächstes Mal bei Doctor Who:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hat sie vielleicht sogar mit dem Mysterium um Rubys Nachbarin Mrs. Flood (Anita Dobson) zu tun, die am Ende der Weihnachtsfolge die vierte Wand durchbrach, um das Publikum zu fragen, ob es noch nie eine TARDIS gesehen hätte? Oder steckt am Ende wieder eine Time Lady hinter dem Geheimnis? Eine neue Inkarnation von Missy, dem weiblichen Master? Oder sogar die in dieser Staffel bereits erwähnte Enkeltochter Susan, die mit dem ersten Doktor zu Beginn der Serie im Jahr 1963 unterwegs gewesen ist?

Weiter geht es am kommenden Samstag, den 1. Juni 2024 mit der Episode Dot and Bubble auf Disney+.