Selbst Alexander Bommes ist überrascht: Gefragt - Gejagt-Kandidatin weist Jäger zurecht

Die Jäger bei Gefragt - Gejagt sind oft in den meisten Wissensgebieten bewandert und Kandidat:innen müssen daher besonders aufpassen. Doch wenn ein Jäger eine Frage falsch beantwortet, kann die Schadenfreude schon einmal besonders groß ausfallen.

Am 27. Juni war eine Kandidatin bei Gefragt - Gejagt zu Gast, die es diesmal drauf anlegte. In einem direkten Duell mit dem Jäger lag sie nicht nur mit der Antwort richtig, sondern korrigierte ihn auf eine so oberlehrerhafte Art, dass selbst Alexander Bommes nicht schlecht staunte.



Gefragt - Gejagt: Botanik-Expertin setzt sich gegen Jäger durch

Kandidatin Martina konnte sich in der Schnellraterunde satte 4000 Euro erspielen und widerstand auch den Angeboten des Jägers Thomas Kinne, weshalb sie mit jenem Betrag ins Rennen ging. Sie hielt den Jäger im Laufe des Duells immer mit einem Punkt Abstand, bis folgende Frage gestellt wurde: "Die beliebte und pflegeleichte Zimmerpflanze Ficus lyrata nennt man auf Deutsch auch …?"



Die Kandidatin wusste natürlich sofort die Antwort und tippte auf Antwort C, die Geigenfeige. Damit lag sie auch komplett richtig, im Gegensatz zum Jäger, der auf Antwort B, die Zitherbanane setzte und damit falsch lag.



Nach richtiger Antwort wird noch der Jäger zurechtgewiesen

Sowohl Alexander Bommes als auch Kandidatin Martina waren von diesem Ausgang überrascht. "War mir nicht bekannt", gab Kinne zu. Martina konnte aber nicht anders, als mit ihrem botanischen Wissen anzugeben: "Das ist die Schwester des Ficus Benjamini." Kinne erwiderte, er kenne zwar die Pflanze, aber nicht die Antwort.

Alexander Bommes war sehr beeindruckt von Martinas Wissen und meinte spielerisch: "Grüße an die Familie. Haben die auch Eltern?", woraufhin alle Beteiligten lachten. Kinne musste sich auch beeindruckt geschlagen geben und sagte nur: "Okay, hab ich mir gemerkt." Die Kandidatin ging schließlich mit zwei Punkten in Führung.



Das Duell mit dem Jäger gewann die Kandidatin und brachte ihren Betrag in den gemeinsamen Spieltopf, der im Finale 20.500 Euro betrug. Dort behielt Kinne jedoch die Oberhand und ließ die Träume vom gemeinsamen Preisgeld platzen.



So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Diese Folge und viele weitere sind in der ARD-Mediathek on demand verfügbar.