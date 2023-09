Serienkiller lernt Opfer in Dating-Show kennen: Netflix schnappt sich heiß erwarteten Thriller nach unfassbarer wahrer Geschichte

Eine spannende (und wahre) Serienkiller-Geschichte lässt sich Netflix natürlich nicht entgehen. Der Streaming-Dienst sicherte sich die Rechte an Woman of the Hour. Wir erklären, worum es geht.

Anna Kendrick ist vor allem aus Komödien wie Pitch Perfekt und der Twilight-Reihe bekannt. Dieses Jahr legte sie ihr Regie-Debüt vor: Auf dem Festival in Toronto lief ihr Werk Woman of the Hour. Der Film räumte teilweise begeisternde Kritiken ab – und ergatterte einen Netflix-Deal. Der Streaming-Dienst ließ sich Woman of the Hour laut Deadline 11 Millionen US-Dollar kosten.

Kein Wunder, denn die wahre Geschichte des True-Crime-Thrillers klingt so bizarr wie schockierend.

Unfassbare Geschichte: Darum geht es in Woman of the Hour

Im Jahr 1978 trat der Serienmörder Rodney Alcala (gespielt von Daniel Zovatto) im US-Fernsehen in der Show The Dating Game auf. Er gewann ein Date mit Cheryl Bradshaw (gespielt von Anna Kendrick). Zur Zeit des Auftritts hatte Alcala bereits fünf Frauen ermordet. Später erhielt er den Spitznamen The Dating Game Killer.

Bei Metacritic steht der Film bei 76 Prozent Zustimmung. The Daily Beast schreibt etwa: "Dieser True-Crime-Thriller, der auch als vernichtender Kommentar zur gesellschaftlichen Frauenfeindlichkeit – insbesondere in Hollywood – fungiert, ist so schaurig-scharf und scharfsinnig wie sein geisteskranker Schurke."

Wann kommt Woman of the Hour zu Netflix?

Noch hat Woman of the Hour keinen Starttermin bei Netflix. Allerdings dürfte sich der Streaming-Dienst mit dem Release nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Der Thriller ist fertig und wartet nur auf seine Veröffentlichung. Ein Start im Herbst 2023 ist deshalb mehr als realistisch.

