She-Hulk klärt endlich wichtige MCU-Frage: Ist Chris Evans' Captain America noch Jungfrau?

Die neue Marvel-Serie She-Hulk mit Tatiana Maslany vereint Anwalts-Sitcom mit ernsten Themen. Und liefert die Antwort auf eine Frage, die Captain America-Fans seit Jahren umtreibt.

Seit dem 18. August 2022 läuft mit She-Hulk: Die Anwältin eine Marvel-Serie bei Disney+, die alles ein bisschen anders macht als die MCU-Shows vor ihr. Statt der großen Bösewicht:in oder einer shady Geheimorganisation gibt es Gerichtsfälle, schieflaufende Dates und Identitätskrisen. Und jede Menge witzige Anspielungen auf den Rest des MCU. Allen voran Captain America.

She-Hulk widmet sich einer Captain America-Frage, die selbst Chris Evans nicht beantworten kann

In Episode 1 der Marvel-Show trifft Jennifer Walters aka She-Hulk (Tatiana Maslany) auf ihren Cousin Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo) – und teilt ihre Gedanken zu einem Thema, das sie einfach nicht loszulassen scheint: Der Frage, ob Captain America noch Jungfrau ist. "Meine Theorie ist: Steve Rogers hatte keine Freundin, bevor er zur Armee gegangen ist", erklärt Jen. "Dann wird er Captain America und ist von da an ein Symbol für Amerika, muss an die Front, wird zum Kriegshelden."

Wir wissen, was danach passiert: Steve Rogers wird eingefroren, kehrt in Captain America - The First Avenger Jahrzehnte später unter die Lebenden zurück und ist ab dann, um es in Jennifer Walters Worten zu sagen, "ziemlich beschäftigt". Das lässt in ihren Augen nur eine Schlussfolgerung zu: Captain America hatte noch nie Sex. Eine Theorie, die über die Jahre hinweg von vielen Fans geteilt wurde und für heftige Debatten und komplexe Beweisführungen gesorgt hat.

Sogar die Verantwortlichen konnten die Frage nicht eindeutig beantworten. Steve Rogers-Darsteller Chris Evans sagte vor Jahren gegenüber Entertainment Weekly: "Wahrscheinlich ist er noch Jungfrau." Die Autoren der Captain America-Trilogie zeigten sich in vergangenen Interviews hingegen überzeugt davon, dass Rogers bereits Sex gehabt habe.

Hulk verrät, wie es wirklich um das Liebesleben von Steve Rogers steht

Nun, dank She-Hulk bei Disney+ wissen wir jetzt die Wahrheit. In einer kurzen Szene nach dem Abspann der ersten Folge kommt es erneut zu einem Gespräch zwischen Bruce Banner und Jennifer Walters. Und wieder geht es um das eine große Thema: Steve Rogers, von dem She-Hulk geradezu besessen scheint.

"Steve Rogers hat so viel für sein Land getan und hatte nie die Möglichkeit, Sex zu erleben", lallt Jen und sinkt am Bartresen ihres Cousins zusammen. "Ich meine, hast du dir diesen Arsch angeguckt? Dieser Arsch hat es nicht verdient, als Jungfrau zu sterben. Das ist so traurig!"

Hulk holt resigniert Luft und lüftet schließlich das Geheimnis, an dem sich so viele Fans so lange die Zähne ausgebissen haben:

Steve Rogers ist keine Jungfrau. Er hat seine Jungfräulichkeit 1943 an ein Mädchen bei der USO-Tour verloren.

Die erste Episode endet mit einer euphorisch brüllenden Jennifer Walters, die plötzlich so gar nicht mehr betrunken scheint: "Ich WUSSTE es! Captain America hat gefickt!" Nun wissen auch wir es. Und Chris Evans.

