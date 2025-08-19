Sie spielte die titelgebende Mutter in How I Met Your Mother: Was macht die Schauspielerin heute?

In How I Met Your Mother sorgte sie für einen der meist diskutierten Serienauftritte aller Zeiten: Am Ende der Serie tauchte Cristin Milioti als die Mutter auf.

In How I Met Your Mother verlieh Cristin Milioti der zuvor anonymen Mutter spät in der Serie ein Gesicht. Ein Auftritt, der Milioti in nur 14 Episoden einem weltweiten Publikum bekannt machen sollte. Doch was macht die Schauspielerin eigentlich heute?

Knarren statt Regenschirme: Cristin Milioti lehrt Gotham City in The Penguin das Fürchten

In How I Met Your Mother wurde das Publikum neun Staffeln lang bei der Suche von Ted Mosby (Josh Radnor) nach seiner großen Liebe erbarmungslos auf die Folter gespannt. Über viele Staffeln hinweg erhielten wir nur winzige Hinweise auf die wahre Identität von Teds Ehefrau und Mutter seiner Kinder. Dabei spielten verrückte Zufälle, schicksalhafte Momente und die Macht von (falschen und richtigen) Entscheidungen eine große Rolle.

Nicht zu vergessen ist natürlich auch ein gewisser strahlend gelber Regenschirm, der zuverlässig die Besitzenden wechselte und die beiden schließlich zusammenführte. So geschieht es nicht vor der finalen Episode der vorletzten 8. Staffel namens Neue Chancen, dass wir endlich einen Blick auf das Gesicht der Mutter Tracy McConnell erhaschen.

Bereits vor ihrer Rolle in der erfolgreichen Sitcom lief es für die Schauspielerin ganz gut. Immerhin ergatterte sie zuverlässig Nebenrollen in Serien wie Die Sopranos, 30 Rock oder The Wolf of Wall Street.

Nach ihrer Performance in How I Met Your Mother stand die Schauspielerin in zahlreichen anderen Produktionen vor der Kamera, beispielsweise in den schrägen und romantisch angehauchten Filmen und Serien Palm Springs und Made for Love.

Ihre spannendste Rolle seit der titelgebenden Mutter in How I Met Your Mother ist vielleicht in der überraschen starken Serie The Penguin. Dort spielte Cristin Milioti als Sofia Falcone-Gigante eine Frau, die versucht, die Unterwelt von Gotham City unter ihre Kontrolle zu bringen.

Zuletzt war die Schauspielerin in der 2025 erschienenen Black Mirror-Episode USS Callister: Willkommen bei Infinitiy zu sehen, wo sie in einer virtuellen Welt gefangen ist. Außerdem wird sie als Synchronsprecherin in dem animierten Musical In Your Dreams zu hören sein.

Bisher hatte Cristin Milioti Freude an vielseitigen Rollen und Genres. Sie schreckt weder vor romantischen und tragischen Rollen, noch vor schrägen und komödiantischen Auftritten zurück. Demnach dürfen wir gespannt sein, zu welchem Projekt es sie als Nächstes ziehen wird.