"Sie würde das hassen": Jenna Ortega glaubt, dass Wednesday mit dieser Sache nicht klarkäme

Wednesday Addams ist eine Ikone der Außenseiter. Umso paradoxer erscheint es, wie beliebt Jenna Ortega in dieser Rolle geworden ist.

Wenn Wednesday selbst wüsste, welchen Hype ihre Serie ausgelöst hat, wäre sie wohl kaum amüsiert. Das glaubt zumindest Jenna Ortega, die die Rolle in der gleichnamigen Serie verkörpert. Wednesday und die gesamte Addams Familie sind ein beeindruckendes Phänomen, insbesondere wenn man sich das Konzept der Idee vor Augen führt.

Jenna Ortega ist sich des Widerspruchs zwischen Konzept und Erfolg von Wednesday absolut bewusst

Die Addams Family wurden als Gegenentwurf zur klassischen amerikanischen Familie veröffentlicht. Ihre Fremdartigkeit hat ihre Nachbarn schon immer in den Wahnsinn getrieben, schließlich gingen sie gegen jede Konvention. Und so wie sich das öffentliche Bild der amerikanischen Familie verändert hat, geschah dies auch mit den Addams.

In der heutigen Zeit, in der Individualismus und Diversität so weit verbreitet sind, wie nie zuvor in unserer Gesellschaft, ist es kein Wunder, dass sich viele Menschen mit Wednesday Addams identifizieren können. Sie ist der Inbegriff einer Außenseiterin, doch in einer diversen Gesellschaft kann sich jede Person wie ein:e Außenseiter:in fühlen.

In einem Interview mit Harper’s Bazaar vom Mai 2025 sprach Jenna Ortega über ihre eigene Erfahrung mit der Popularität von sich selbst und von Wednesday. Während sie selbst es kaum verarbeiten konnte, wie schnell sie zum Weltstar aufgestiegen ist, ist sie gleichzeitig auch sehr dankbar dafür. Was Wednesday angeht, so würde diese laut Ortega eine andere Sichtweise haben.

Es ist ihr egal. Es ist ziemlich lustig, wenn man darüber nachdenkt. Sie ist eine Außenseiterin, aber jetzt ist sie auf diesen Tassen, Müslipackungen und T-Shirts. Man denkt sich nur: ‘Oh Mann, sie würde das hassen!’

Die Kommerzialisierung ihrer Figur sowie die Popularität sind keine Dinge, die Wednesday gutheißen würde. Sie will in Ruhe gelassen werden und ihren teilweise sehr morbiden Hobbys nachgehen.

Gleichzeitig ist es genau dieses Paradoxon, das ihre Figur so anziehend und spannend macht. Würde sie sich in dem Glanz sonnen, den ihre Beliebtheit mit sich bringt, wäre sie einfach nicht mehr die Wednesday, die wir so lieben gelernt haben.