So einen Film hat Steven Spielberg noch nie gedreht: Heute läuft das Meisterwerk als Free-TV-Premiere

Fans von Steven Spielberg sollten heute unbedingt einschalten, wenn sein berührendes Biopic erstmals im TV ausgestrahlt wird. Freut euch auf eine gelungene Liebeserklärung an den Film.

Steven Spielbergs Einfluss auf die Filmgeschichte ist unumstritten, doch wie wurde er zu einem der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten? Genau das zeigt die heutige Free TV-Premiere Die Fabelmans, welche einen spannenden Einblick hinter die Kulissen gibt und gleichzeitig eine berührende Familiengeschichte erzählt.

Steven Spielbergs etwas andere Biopic: Die Fabelmans heute im TV

Für gewöhnlich hat der Porträtierte bei Biopics keinen oder nur einen begrenzten Einfluss auf die Geschichte. Anders ist es bei Die Fabelmans, wo Spielberg selbst über seine Jugend und seine komplizierte Familiengeschichte erzählt. Vielleicht hat er gerade durch diese Nähe die Namen verändert und Verfremdungen eingebaut, dennoch erkennt man viele Parallelen zu seinem Leben.

An die Stelle von Spielberg tritt der junge Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), der im Januar 1952 erstmals die Magie von bewegten Bildern im Kino erlebt. Eine Faszination ist geweckt, der er in seiner Kindheit und Jugend nachgeht. Doch während Sammy mit seinen Freund:innen und Schwestern ambitionierte Amateurfilme dreht, bröckelt die Ehe seiner Eltern Mitzi (Carey Mulligan) und Burt (Paul Dano).

Die Fabelmans ist der Schlüssel zu Spielbergs Filmen

Steven Spielberg ist einer der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten und hat mit Hits wie Der weiße Hai, E.T., Jurassic Park, Indiana Jones und Schindlers Liste das Kino verändert. In seinen Filmen stehen oft eine berührende Geschichte und liebenswerte Figuren im Vordergrund und genau das bietet auch Die Fabelmanns.

Einfühlsam blickt er auf das komplizierte Verhältnis zu seinen Eltern, insbesondere zu der labilen Mutter. Sehr inspirierend ist das Durchhaltevermögen des jungen Visionärs, der allen Widerständen trotzt, um seinen Traum vom Filmemachen zu verfolgen. Spannend sind die Tricks, die er hinter der Kamera nutzt, um mit wenigen Mitteln eindrucksvolle Spezialeffekte zu erzielen. Damit erzählt Spielberg nicht nur von seiner Familie, sondern auch von seiner Liebe zum Film, die er von klein auf verspürt hat.

Wann läuft das Biopic Die Fabelmans im TV?

Steven Spielbergs Selbstporträt könnt ihr am heutigen Sonntag, den 17. August 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Die Fabelmans auch ganz ohne Abo kostenlos bei Joyn streamen.