Geht Steven Spielberg in den Ruhestand? Jetzt beantwortet der Meisterregisseur endlich die Frage, vor der sich viele Filmfans fürchten

Steven Spielberg wurde mit einem eigenen Kino auf dem Grundstück der Universal Studios in Los Angeles geehrt. Dabei enthüllte er erstes Material zu seinem neuen Sci-Fi-Film.

Zu Ehren seiner jahrzehntelangen Arbeit beim legendären Filmstudio Universal wurde ein neuer Kinosaal auf dem Studiogelände in Los Angeles nach Steven Spielberg benannt. Bei der prominent besuchten Ehrung am Donnerstagabend verriet Spielberg nicht nur seine beruflichen Pläne für die Zukunft, sondern enthüllte auch erstes Material zu seinem kommenden Sci-Fi-Film mit Emily Blunt (Oppenheimer) und Josh O'Connor (Challengers).

Steven Spielberg hat keinerlei Pläne, mit dem Filmemachen aufzuhören

Wie Variety berichtet, gab sich Spielberg gerührt über die Ehrung, nun ein eigenes Kino in den Universal-Studios mit seinem Namen zu zieren: "Ich stehe schon so lange hinter der Kamera, dass eine Widmung wie diese außergewöhnlich ist." Gleichzeitig erklärte der Regisseur und Produzent, dass er über die Jahre eine Art "Wiedergeburt" erlebt habe – und damit meine er nicht nur den kommenden Sci-Fi-Kracher Jurassic World 4: Die Wiedergeburt, der am 2. Juli 2025 unter Universal in den Kinos anläuft.

Stattdessen habe er noch große Pläne für die Zukunft:

Ich meine die Wiedergeburt des Glaubens an die Menschen, die als Familie zusammenarbeiten, als Gemeinschaft, als Team, um gute Dinge geschehen zu lassen. [...] Ich mache viele Filme und ich habe keine Pläne, jemals in den Ruhestand zu gehen.

Erstes Material zu Spielbergs neuem Film ist voller actiongeladener Verfolgungsjagden

Als Beweis enthüllte Spielberg erstes Material zu seinem kommenden, noch unbetitelten Film, der für einen Kinostart am 14. Mai 2026 angekündigt ist. Gerüchten zufolge, soll es sich dabei um einen Sci-Fi-Film handeln, der sich mit UFOs und Aliens auseinandersetzt. Das gezeigte Material untermauerte diese These laut Variety nicht ganz, gab dagegen jedoch einen actiongeladenen Einblick dahingehend, was uns im Film erwartet.

Emily Blunt soll in dem Material sowohl als unscheinbare Figur in einer ländlichen Gegend, als auch als Opfer einer waschechten Verfolgungsjagd durch mysteriöse Figuren in schwarzen Autos zu sehen sein. In einer Szene mit Co-Star Josh O'Connor soll ihr in Mitleidenschaft gezogenes Auto mit einem rasenden Zug kollidieren. Blunt und O'Connor versuchen daraufhin, durch die Windschutzscheibe aus dem Auto zu entkommen.

Eve Hewson (Bad Sisters) und Colman Domingo (Sing Sing) sollen ebenfalls in dem Material zu sehen gewesen sein, die sich als Geschäftsleute in einer Art Katz-und-Maus-Spiel befinden. Variety vermutet, dass es sich bei Colin Firths (Kingsman) Figur, die sich in einer Art Untergrund-Kontrollraum befindet, um den Bösewicht des Films handeln könnte.

Genauer erfahren wir es womöglich, wenn der erste Trailer zu Spielbergs neuestem Streich in die Welt entlassen wird.