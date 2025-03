Steven Spielbergs allererster Film war ein Western: Heute kennt ihn niemand mehr

Steven Spielberg hat das Filmemachen schon immer im Blut gehabt. Das bewies er bereits in seiner frühen Jugend, als er noch ein Pfadfinder war.

Mit Der weiße Hai wurde Steven Spielberg als Meisterregisseur weltberühmt. Seitdem beweist er immer wieder, wieso er zu den besten Filmemachern der Welt gehört. Natürlich hat er auch vor dem Film, der den Begriff des Blockbusters prägte, Filme gedreht. Und das weitaus länger, als manche Leute vielleicht glauben mögen. Sein erster Langspielfilm war Firelight, der 1964 erschien. Sein erster Film überhaupt entstand 5 Jahre zuvor – als Spielberg selbst 13 Jahre alt war.

Steven Spielberg drehte seinen ersten Film für ein Pfadfinderabzeichen

Steven Spielbergs erster Film entstand 1959 und war ungefähr 9 Minuten lang. Laut einem Artikel von Collider war Spielberg in seiner Kindheit ein Außenseiter. Anschluss fand er bei den Pfadfindern in Scottsdale, wo er realisierte, dass er sich Abzeichen verdienen musste, um in den Rängen aufzusteigen. Nebenbei hatte er die 8-Millimeter-Kamera seines Vaters in die Hand bekommen, mit der er Familientrips dokumentierte.

Seine beiden Hobbys konnte er vereinen, indem er einen Film für die Pfandfinder drehte. Das Ziel war das Verdienstabzeichen für Fotografie. Dazu musste er zunächst den Pfadfinderleiter überzeugen, dass ein Film für die Auszeichnung infrage kam. Nachdem er das Okay bekommen hatte, versammelte er Familie und Freund:innen und filmte seinen ersten Kurzfilm.

Das Werk war ein Western, dem er den Titel The Last Gunfight gab. Damit erhielt er nicht nur das begehrte Abzeichen, sondern fing geradezu Feuer. Die Leidenschaft für das Filmemachen war angeheizt und der Film kam gut an. Nicht nur der Pfadfinderleiter zeigte sich beeindruckt, sondern auch der Rest der Gruppe.

Seine Erfahrungen hat Steven Spielberg im autobiographisch geprägten Werk Die Fabelmans verarbeitet. In dem Film erlebt Sammy (Gabriel LaBelle) eine ähnliche Entwicklung zum Filmemacher, wie es der Regisseur selbst vorgelebt hat.

Nach The Last Gunfight gab es kein Halten mehr. Spielberg drehte zwei Jahre später zwei weitere Kurzfilme, bevor er mit Firelight seinen ersten Spielfilm verwirklichte. Nach Firelight dauerte es zehn weitere Jahre, bis er mit Der weiße Hai schließlich in den Olymp Hollywoods aufstieg und seitdem zahlreiche großartige Werke für die Welt auf Film gebannt hat.