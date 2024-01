So klein wie ein Tennisball: Genialer Mini-Beamer mit Smart-TV und Top-Bewertungen jetzt supergünstig bei Amazon

Dieser DLP-Mini-Beamer mit Smart TV-Funktionen, Akku, WLAN und mehr lässt kaum Wünsche offen und ist jetzt besonders günstig im Amazon-Angebot.

Wer originales Kino-Feeling für zu Hause möchte, wirft das Bild von Filmen und Serien per Beamer an die Wand, anstatt auf einen herkömmlichen Fernseher zu setzen. Soll dies nicht nur in den heimischen vier Wänden geschehen oder ist der Platz begrenzt, empfiehlt sich ein kleiner Kurzdistanz-Beamer. Einen solchen bekommt ihr jetzt günstig im Angebot.

Den hervorragend bewerteten und fast schon winzigen WiMiUS Q2 mit allerhand Features bekommt ihr nämlich aktuell bei Amazon bis zum 28. Januar um satte 24 Prozent im Preis reduziert *. Ihr könnt zudem nochmal weitere 5 Prozent sparen, wenn ihr bei der Zahlungsart während des Bestellvorgangs den Gutscheincode EXWDL5DU eingebt.



Mini-Beamer WiMiUS Q2 günstig bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet der WiMiUS Q2



Mit Abmessungen von gerade mal 6,3 Zentimeter (B x H x T) ist der WiMiUS Q2 in etwa so klein wie ein regulärer Tennisball und wiegt auch nur leichte 200 Gramm. Dadurch ist er nicht nur für den heimischen Einsatz geeignet, sondern auch für unterwegs prädestiniert. Der hierfür gedachte, integrierte Akku kommt auf bis zu 2,5 Stunden Laufzeit, die sich per USB-Stromversorgung auch entsprechend verlängern lassen.



Passend zum möglichen Outdoor-Einsatz gibt es auch ein staubdichtes Design, während die verwendete DLP-Technologie des Beamers mit 1080p-Support klare sowie gesättigte Farben und eine flüssige Wiedergabe mit 60 Hertz verspricht. Dank des Smart-TV-Betriebssystems Android TV sind auch Tausende von Apps mit an Bord, darunter Streaming-Dienste, wie YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ und mehr.

Jetzt zum Angebot: Mini-Beamer WiMiUS Q2 günstig bei Amazon *

Mit einer um 360 Grad drehbaren Halterung lässt sich der Winkel des Bildes einfach einstellen und es gibt sogar eine Korrekturfunktion für schräge Fläche. In Sachen Konnektivität werden abseits von HDMI außerdem 2,4- und 5-GHz-WLAN sowie Bluetooth für zahlreiche Endgeräte geboten, darunter Smartphones, Windows-PCs, Lautsprecher und mehr. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon .

Top-Bewertungen für Mini-Beamer WiMiUS Q2



In den Rezensionen bei Amazon gibt es mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen in über 200 Bewertungen fast nur Lobpreisungen für den Mini-Beamer. Hervorgehoben werden vor allem das vergleichsweise starke Bild, die umfangreiche Funktionalität bei gleichzeitig hoher Portabilität und die gute Verarbeitung. Kritik gibt es in der Regel nur bei vereinzelten technischen Problemen oder wenn die Leistung nicht den Vorstellungen entspricht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.