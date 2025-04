Sommerhaus der Normalos-Vanessa offenbart: Das sind die wahren Gründe für ihre Teilnahme

Vanessa zog ins Sommerhaus der Normalos mit einem Plan. Was ihre wahren Gründe für die Teilnahme waren, erfahrt ihr hier.

In Das Sommerhaus der Normalos zogen achten vermeintlich normale Paare rein. Die einen wollten nur das Preisgeld, die anderen hoffen auf eine große Reality-TV-Karriere. Kandidatin Vanessa wurde nie müde zu erwähnen, dass sie ein Realitystar werden will. Was ihre wahren Hintergründe waren, verriet sie jetzt.

Sommerhaus der Normalos: Darum nahm Vanessa an der Show teil

Vanessa kam mit einem Reality-Karriereplan zum Sommerhaus der Normalos: Sie will der nächste große Realitystar werden. Fans kritisierten die Kandidatin immer wieder dafür, nur für die Reichweite an dem Format teilzunehmen. Doch waren das wirklich die wahren Hintergründe für ihre Teilnahme? Tatsächlich ja. Sie selbst offenbarte im Aftershow-Podcast auf RTL+ die Intention, weshalb sich das Paar fürs Sommerhaus beworben hat:

Ich würde ganz klar sagen, wir wollten irgendwo eine gewisse Bekanntheit erreichen. Wir hatten uns vorab mal so Gedanken gemacht, wie kann man an mehr Geld kommen oder vielleicht auch mehr Unabhängigkeit, Flexibilität im Leben. […] Wir wollten uns einfach neue Türen öffnen und vielleicht auch weg von diesem 9-to-5-Job.

Für Vanessa sei das oberste Ziel erstmal in der Branche Fuß zu fassen und weitere Formate machen zu können. Richard sieht das Ganze ein bisschen anders:

Meine Intention war es eher für dich, sag ich mal. Das war ja dein Plan da reinzugehen. Ich hatte auch Bock auf die Spiele und wollte dich auch unterstützen. Aber von mir aus hätte ich mich nicht beworben.

Die erste Staffel mit insgesamt acht Folgen von Das Sommerhaus der Normalos ist bei RTL+ zum Streamen verfügbar. Wer noch einen Blick hinter die Kulissen haben möchte, kann im Aftershow-Podcast auf der Streamingplattform reinhören. Ein Wiedersehen gibt es auf YouTube zu sehen.