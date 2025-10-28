Sommerhaus der Stars-Fans gehen gnadenlos mit Favoriten-Paar ins Gericht: "Alle Sympathiepunkte verloren"

Im Sommerhaus der Stars kocht die Stimmung immer wieder hoch. Ein Paar schlägt für die Fans dabei in Folge 7 besonders über die Stränge.

In der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars Stars liegen Streit und emotionale Gefühlsausbrüche an der Tagesordnung – ob gegen den eigenen Partner oder Partnerin oder die anderen Paare. Dabei zeigen sich die teilnehmenden Kandidat:innen nicht gerade von ihrer charmanten Seite – und ein Pärchen fällt den Fans dabei besonders negativ auf.

Das Sommerhaus der Stars: Tommy und Paulina halten sich überall raus – oder doch nicht?

Eigentlich sieht man Tommy und Paulina im Sommerhaus nicht wirklich streitlustig (es sei denn, sie legen sich mit Silva Gonzalez an), dennoch sind sie in jeden Streit irgendwie involviert. So mischt sich das Reality-TV-Paar gerne in die Angelegenheiten der anderen ein, ziehen sich aber in den richtigen Momenten zurück, um nicht in die Schusslinie zu geraten. Sie legen "Feuer", wie man heutzutage so schön sagt.

So kommt es in Folge 7 dazu, dass sich Tommy und Paulina in die Beziehungsprobleme von Edda und Micha einmischen und damit nicht nur den Fast-Auszug des Paares, sondern auch die fast die Trennung der beiden provozieren. (Man muss dazu sagen: Micha und Edda sprechen in fast jedem Gespräch über ein mögliches Beziehungs-Aus).

Zusätzlich gelten Tommy und Paulina als das stärkste Paar im Haus. Kein Wunder, dass ihre Konkurrenten die zwei herauswählen wollen, da sie sich wegen einer Spiel-Sperre nicht vor der Nominierung schützen konnten. Dass ausgerechnet Tara und Dennis gegen die beiden hetzen, trifft Paulina und Tommy schwer. Denn immerhin waren die zwei Paare zuvor eigentlich ein Team gewesen. So droht Tommy Tara mit einer Offenbarung, die – laut Tommy – zur Trennung von Tara und Dennis führen wird.

Sommerhaus-Fans sind von Paulina und Tommy genervt

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung tauschen sich die Zuschauer:innen bereits zur Folge 7 aus (auf RTL+ bereits verfügbar, bei RTL am 28. Oktober zu sehen). Dabei wird deutlich, dass vor allem Paulina und Tommy nicht mit ihrem Verhalten punkten konnten. User:innen schreiben beispielsweise:

" Vielleicht sollten Paulina und Tommy ihr Verhalten wirklich überdenken. Nichts gegen ein bisschen Gossip, aber jemanden drohen, dass er die Beziehung zerstören könnte und auch Paare untereinander aufzuhetzen.. Nein."

"Tommy und Paulina tun sich mit ihrem Verhalten nichts Gutes. So wie hier habe ich beide noch nie erlebt , ich bin froh, wenn sie rausgewählt werden."

"Tommy und Paulina sind einfach in jedem Format so link, diesmal wieder nichts andres erwartet von den beiden."

" Tommy und Paulina sind so schlechte Verlierer. Die checken das Spiel nicht."

"Tommy & Paulina, vor allem er, haben sämtliche Sympathiepunkte in dieser Serie verloren."

So könnt ihr Das Sommerhaus der Stars schauen

Das Sommerhaus der Stars läuft jeden Dienstag um 20:15 Uhr auf RTL. Die neueste Folge kann aber schon eine Woche vorher mit einem RTL+-Abo geschaut werden.