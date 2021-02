Spar-Paradies für Filmfans: Amazon startet "Popcorn-Woche" mit vielen richtig guten Angeboten

Bei der Popcorn-Woche von Amazon laufen 5 Angebote für Blu-rays und DVDs gleichzeitig. Zudem gibt es attraktive Kombinationsangebote bei Fernsehern und Zubehör.

Die Popcorn-Woche bei Amazon läuft. Was genau ist das? Diese Aktion richtet sich ausdrücklich an Filmfans und alles, was sie brauchen. Entsprechend sehen auch die einzelnen Angebots-Inseln aus: Sie reichen von Fernsehern, Soundbars bis zu Kombinationsangeboten von Blu-rays (3 für 2).

Die Aktion gilt ab heute und läuft noch bis zum 28. Februar.

Zur Angebots-Übersicht Amazon Popcorn-Woche

Die Popcorn-Woche setzt sich zusammen aus verschiedenen Sparten und Rabatt-Aktionen, die Spar-Füchse durchforsten können. Wir stellen die einzelnen Aktionen vor.

Popcorn-Woche bei Amazon: Die Angebotssparten im Überblick

Zunächst führen wir die einzelnen Angebote für Blu-rays, 4K-Blu-rays und DVDs auf. Direkt darunter folgen immer einige repräsentative Beispiele. Die Auswahl ist auf der Amazon-Seite natürlich noch viel größer.

Digital-Käufe: Film-Meisterwerke für 3,98 Euro *

Unter anderem enthaltene Filme:

Jurassic World 2

Fast and Furious 8

Godzilla 2: King of Monsters

Ready Player One

Hacksaw Ridge

Physische Käufe: DVDs und Blu-rays - 3 für 2 *

Unter anderem enthaltene Filme:



Bad Boys for Life

Phantastische Tierwesen 2

Atomic Blonde

Once Upon a Time in Hollywood

Fast and Furious: Hobbs and Shaw

Birds of Prey

Godzilla 2

Zombieland 2

Spider-Man 1 und 2 im Doppelpack (die Tom Holland-Filme)

Bloodshot

Physische Käufe: 4K- und Ultra-HD-Blu-rays - 2 für 35 Euro *

Unter anderem enthaltene Filme:



Godzilla 2

Kong: Skull Island

Blade Runner

Mad Max: Fury Road

Ready Player One

The Dark Knight

Batman v Superman

Matrix (remastered)

Physische Käufe: 2 Blu-rays für 15 Euro *

Unter anderem enthaltene Filme:



Bohemian Rapsody

Aquaman

Bad Times at the El Royal

Alita: Battle Angel

Physische Käufe: 3 DVDs für 15 Euro *

Unter anderem enthaltene Filme:



Bohemian Rapsody

Fast and Furious: Hobbs and Shaw



1917

Aquaman

Technik-Käufe: Kombinationsangeboten mit großer Spar-Spanne

Amazon bietet einen Gratis PL5 Lautsprecher beim Kauf eines teilnehmenden LG 55 Zoll OLEDCX9 TVs an - Zum Angebot *

beim Kauf eines teilnehmenden LG 55 Zoll OLEDCX9 TVs an - * Der Händler gibt zudem einen Gratis PL2 Lautsprecher beim Kauf eines teilnehmenden LG NanoCell TVs aus - Zum Angebot *

beim Kauf eines teilnehmenden LG NanoCell TVs aus - * Hier gibt es außerdem eine ganze Seite mit Kombinationsangeboten zu Fernsehern und Wandhalterungen - Zum Angebot *

- * Zusätzlich bietet Amazon Soundsysteme, also Soundbars und Surroundsysteme zu günstigeren Preisen - Zum Angebot *

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.