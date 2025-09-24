Spider-Man 4 enthüllt Bösewicht: Man kennt den Star und Schurken schon aus einem der besten Superheldenfilme

Während Spider-Man-Star Tom Holland sich von einer Gehirnerschütterung erholt, hat Marvel seinen nächsten Gegenspieler enthüllt. Bisher vertonte der neue Schurkenstar die Rolle nur.

Nach einem Stunt-Unfall musste Marvel-Star Tom Holland diese Woche ins Krankenhaus und die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day unterbrechen. Sobald er sich von der leichten Gehirnerschütterung erholt hat, könnte er bei seiner Rückkehr schon mit dem neuen Spidey-Schurken vor der Kamera stehen, der die rabiate Rolle zumindest stimmlich längst drauf an. Rapper Krondon aka Marvin Jones III zählte nämlich schon in Spider-Man: A New Universe und Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zur Riege der animierten Gegenspieler.

Schurke für Spider-Man 4 enthüllt: Rapper Krondon spielt Tombstone

In den Spider-Verse-Filmen vertont Krondon den Marvel-Gangster Tombstone, der mit bürgerlichem Namen Lonnie Lincoln heißt. Nun soll der Musiker und Schauspieler die Rolle laut Deadline auch in Fleisch und Blut vor der Kamera verkörpern.

Die Figur hat sich seit 1988 immer wieder mit Spider-Man in die Haare beziehungsweise Spinnweben bekommen und verfügt über übernatürliche Ausdauer, Kraft und beinahe unzerstörbare Haut. Mit seiner blassen Albino-Haut und den spitzen Zähnen ist er darüber hinaus eine mehr als schaurige Erscheinung.

Live-Action-Erfahrung als Superschurke bringt Krondon bereits durch seinen Auftritt als Tobias Whale in der Serie Black Lightning mit. Darüber hinaus war er als Supersoldat in der Halo-Serie zu sehen.

Was wir über Spider-Man: Brand New Day wissen

Der vierte Spider-Man-Film mit Tom Holland lässt noch bis zum 30. Juli 2026 auf sich warten. Über die genaue Story wissen wir noch nicht viel. Außer, dass die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sich diesmal mit bodenständigeren Kriminellen in New York, statt globalen Bedrohungen auf Avengers-Level auseinandersetzen wird.

Regie führt erstmals Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), der auch Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned zurück vor die Kamera bittet. Neu im Spidey-Cast sind unter anderem Jon Bernthal als Punisher, Mark Ruffalo als Hulk und Michael Mando als Schurke Scorpion.

Ein Jahr darauf soll im Juni 2027 auch endlich der dritte Teil der animierten Filmreihe über Miles Morales rauskommen. Wer dann noch nicht genug von Tombstone hat, kann ihn auch in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wiedersehen.