Spongebob Schwammkopf: Die 10 besten Folgen, die jeder gesehen haben muss

Was sind die besten Spongebob-Folgen? Bea und Hardy ranken die Top-10-Episoden aus Season 2 & 3. Von absurdem Humor bis unvergesslichen Momenten.

Was ist besser als eine gute Folge SpongeBob Schwammkopf? Zehn gute Folgen Spongebob Schwammkopf! Die Moviepilot-Videoredakteur:innen Bea und Hardy haben sich für ihr Ranking-Video extra nach Bikini Bottom begeben, um dort eine ganz besondere Top 10 zu erstellen. Dafür haben sie sich an den angeblich besten Spongebob-Episoden auf IMDb orientiert, die hauptsächlich aus den Staffeln 2 und 3 stammen.

Schau dir hier das Ranking-Video von Bea und Hardy zu den besten Spongebob-Folgen an

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Platz 10: Krosse Liebe (S2 E16)

In dieser Folge verliebt sich Mr. Krabs in Mrs. Puff und gibt all sein Geld für sie aus. Spongebob soll ihn eigentlich vom Geldausgeben abhalten, aber Mr. Krabs hat nur noch verliebte Augen. Besonders in Erinnerung bleibt das schicke Restaurant in einer Flasche und der reale Taucher am Klavier.

Platz 9: Anstreicher (S3 E10)

Mr. Krabs zwingt Spongebob und Patrick dazu, seine Wohnung zu streichen, ohne etwas mit Farbe zu bekleckern. Spongebob geht dabei sehr vorsichtig vor, während Patrick mit dem Pinsel eher grob umgeht. Am Ende ist es ausgerechnet ein Dollar-Schein, der die Farbe abbekommt.

Platz 8: Die Geheim-Schachtel (S2 E15)

Patrick hat eine mysteriöse Geheim-Schachtel, deren Inhalt er Spongebob partout nicht verraten will. Spongebob versucht mit allen Mitteln, das Geheimnis zu lüften und bricht sogar bei Patrick ein. Am Ende stellt sich heraus: Die Schachtel enthält nur einen String und ein Foto. Außerdem wird hier der "BFF"-Ring etabliert.

Platz 7: Besuch vom Gesundheitsamt (S3 E4)

Spongebob und Mr. Krabs bekommen Besuch vom Gesundheitsamt und "töten" versehentlich den Gesundheitsinspektor. In Panik versuchen sie, die Leiche zu verstecken, was zu zahlreichen absurden Situationen führt. Die Folge hat eine düstere Atmosphäre und wurde zur Halloween-Zeit ausgestrahlt.

Platz 6: Nachtschicht (S2 E16)

Mr. Krabs führt eine Nachtschicht in der Krossen Krabbe ein, um mehr Geld zu verdienen. Spongebob und Thaddäus sind gezwungen, nachts zu arbeiten und erzählen sich Gruselgeschichten. Am Ende taucht eine unheimliche Gestalt auf, die an Nosferatu erinnert.

Platz 5: Hör mal, wer da spielt (S2 E15)

Thaddäus gründet eine Kapelle, um bei einem Musikwettbewerb aufzutreten. Obwohl die Band chaotisch ist, liefern sie am Ende eine legendäre Performance ab. Die Folge enthält den ikonischen Satz "Ist Mayonnaise auch ein Instrument?".

Platz 4: Blaubarschbube rebelliert (S3 E12)

Blaubarschbube rebelliert gegen Meerjungfraumann und schließt sich den Bösewichten an. Spongebob, Sandy und Thaddäus bekommen Superkräfte durch Kostüme, um gegen ihn zu kämpfen. Patrick hat dehnbare Arme, Thaddäus einen Vulkankopf und Sandy kann sich unsichtbar machen.

Platz 3: Der Film im Kopf (S3 E4)

Spongebob und Patrick kaufen ein Paket, das einen Fernseher enthält, wollen aber nur mit der leeren Schachtel spielen. Sie nutzen ihre Fantasie, um in der Schachtel Abenteuer zu erleben. Am Ende findet sich Thaddäus, zunächst genervt vom Lärm, selbst in der Schachtel und wird mit ihr vom Müllwagen abgeholt.

Platz 2: Das Ausbildungsvideo (S3 E10)

Die Folge ist als Ausbildungsvideo für neue Mitarbeiter des Krossen Krabbe gestaltet. Es erklärt die Regeln, die Geschichte des Restaurants und das Geheimnis der Krabbenburger (People Order Our Patties).

Platz 1: Verkaufsgenies (S3 E12)

Spongebob und Patrick versuchen, Schokolade von Tür zu Tür zu verkaufen. Sie begegnen einer gruseligen alten Dame und einem Betrügerfisch, der sie immer wieder übers Ohr haut. Ihre Versuche, die Schokolade loszuwerden, eskalieren auf urkomische Weise.

Spongebob Schwammkopf könnt ihr auf Paramount+ streamen.