Star Trek bekam erst dieses Jahr (!) sein erstes LEGO-Set, aber ein Trekkie baut schon seit Ewigkeiten die viel schöneren Modelle

Sechs Jahrzehnte nach Serienstart bekommen Star Trek-Fans endlich das erste offizielle Lego-Set für die Heim-Ausstellung: Doch in der Zwischenzeit waren sie nicht untätig.

Der berühmte Baustein-Hersteller LEGO hat sich redlich Zeit damit gelassen, Star Trek-Fans ihre Wünsche zu erfüllen: Doch nun ist es endlich so weit. Die legendäre Crew aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert wird in den gelben Steinen verewigt.

Neben Captain Picard (Patrick Stewart) und seiner Crew selbst ist von nun an auch die Enterprise-D in Lego erhältlich, die die Mannschaft über sieben Staffeln lang zuverlässig durchs All getragen hat. Ein Star Trek-Fan macht dem offiziellen Sammlerstück mit seinen über 100 Modellen jedoch bereits seit Jahren Konkurrenz.

Die Star Trek-Enterprise im LEGO-Format – doch sie kommt mit peinlichem Fehler

Unglaublich, aber wahr: Bisher gab es kein offizielles LEGO-Set, das sich Star Trek-Fans Zuhause ins Regal stellen konnten. Das ändert sich nun: Dieses Jahr erschien die Enterprise D samt Besatzung in 3.600 Steinen für knapp 400 €. Die Figuren kommen jeder mit einem kleinen Bonus: Sogar Deltas Katze aus Star Trek ist dabei.

Das Modell ist allerdings nicht fehlerfrei: Bereits früher im Jahr berichtete unter anderem Game Star von einem peinlichen Schreibfehler auf einer kleinen Plakette im Inneren des Schiffs. Anstelle des ikonischen Satzes “To boldly go where no man has gone before” steht auf dem zugehörigen Sticker: “to boldy go”. Mittlerweile wurde der Fehler korrigiert – doch die Verärgerung bleibt.

Ein Fan baut seit Jahren die viel schöneren Star Trek-Modelle

Den Release des Sets nahm der User ky-ebricks zum Anlass, auf Reddit noch einmal die Modelle vorzustellen, die er persönlich gebaut hat. Seine Werke stoßen im Thread auf Begeisterung: Nicht nur die Enterprise-D hat er gebaut, sondern auch ein Modell der TNG-Brücke, das an ein Filmset angelehnt ist.

Ein anderes Set zeigt die Brücke der Voyager, den Bereitschaftsraum sowie das Schiff selbst. Dieses Modell ist bei Fans besonders beliebt, ein User auf Reddit schreibt:

Dein VOY-Brückenset und deine Krankenstation sind so toll! Ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann VOY-Legos bekommen, ich würde sofort Geld für ein Set ausgeben, das genau wie deins ist!

Natürlich dürfen auch zahlreiche verschiedene Raumschiff-Klassen verschiedener Serien nicht fehlen. Die Modelle zeigen unter anderem die Enterprise D mit einem klingonischen Cruiser, die USS Grissom und sogar einen der ikonischen Borg-Würfel aus über 9.300 Teilen.

Legendäre Star Trek-Schiffe verewigt in den bunten Steinen

Die Kreativität des Fans fasst einige ikonische Modelle in Lego ein: So auch die USS Vancouver und die USS Cerritos oder ein ein schillernder Vergleich aller sechs Enterprise-Modelle, die der Fan über die Jahre gebaut hat.

Die Sets zeigen, wie sehr Star Trek von dem Einfallsreichtum und der Leidenschaft seiner Fans lebt – das offizielle Set schließt zwar eine Lücke im LEGO-Angebot, doch die Trekkies haben sich in der Zwischenzeit bereits selbst geholfen.