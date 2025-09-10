Star Trek-Legende lehnte 20 Jahre lang Rückkehr ab, bis sie diese Anfrage bekam

Ausgerechnet einem Auftritt in der animierten Serie Star Trek: Lower Decks sagte sie zu: Das ist die Geschichte von Jolene Blalock, alias T’Pol, und ihrem ungewöhnlichen Comeback.

In allen 98 Episoden der Serie Star Trek: Enterprise war sie ein fester Bestandteil der Crew: Die Vulkanierin T’Pol, gespielt von Jolene Blalock, hatte jahrelang den Posten der Wissenschaftsoffizierin inne und trat damit in die Fußstapfen ihres berühmten Vorgängers Mr. Spock (Leonard Nimoy).

Trotz ihrer festen und beliebten Rolle im Franchise dauerte es jedoch beinahe 20 Jahre, bis Jolene Blalock zurück auf eine Brücke der Sternenflotte trat: Und als es schließlich geschah, tat sie es in völlig anderer Form als erwartet.

Jolene Blalock war unzufrieden mit ihrer Star Trek-Rolle

Berichten von SlashFilm zufolge hatte Jolene Blalock bereits während ihrer Zeit bei Star Trek immer wieder Konflikte mit den Verantwortlichen der Show. Sie kritisierte einige Details über ihre Rolle T’Pol – darunter Inkonsistenzen in der vulkanischen Kultur sowie die Frage, wieso die Vulkanierin nicht selbstbewusster auftrete.

Auch für die Romanze zwischen T’Pol und Trip Tucker (Connor Trinneer) hatte Blalock offenbar wenig übrig. Sie ist nicht die einzige Star Trek-Schauspielerin, die mit der Behandlung ihres Charakters unzufrieden war. Vielleicht sind es diese Gründe, die dazu führten, dass Jolene Blalock in den kommenden Jahren nie zu Star Trek zurückkehrte.

T'Pol kehrte in Star Treks: Lower Decks überraschend zurück

Seit 2017 hat Blalock ihre Schauspielkarriere mit der Geburt ihres Kindes offiziell beendet. Umso überraschender war ihre Rückkehr in der bombastischen Crossover-Folge von Star Trek: Lower Decks. Lower Decks-Schöpfer Mike McMahan teilte mit Cinema Blend , wie es zu ihrer Rückkehr kam:

Es gab jede Menge Kommunikation und jede Menge Respekt. Ich schrieb ihr einen Brief, in dem ich ihr erklärte, wie wichtig mir ihre Arbeit bei Enterprise nicht nur als Fan, sondern auch als Autor von Star Trek war und wie ich die Vulkanier definierte, und dass T'Lyn eine Art Liebesbrief an ihre Arbeit [als T'Pol] ist.

Laut eigenen Aussagen rechnete er nicht mit einer Zusage, doch dann geschah das Unerwartete:

Vielleicht war es einfach so, dass wir sie direkt kontaktiert haben, anstatt über einen Agenten, und sie hat es gelesen und dachte: 'Oh, das sieht lustig aus', denn sie kam vorbei und sagte, dass sie die Serie liebt.

Jolene Blalock hatte für Star Trek-Rückkehr einen ungewöhnlichen Wunsch

Falls ihr die Episode Die Spalt-Mission gesehen habt, ist es euch womöglich schon aufgefallen: Im Abspann ist Jolene Blalock lediglich als “Jolene” gelistet. Dies geschah offenbar auf ausdrücklichen Wunsch der Schauspielerin, wie Mike McMahan erzählt:

Ich wollte wirklich sicherstellen, dass sie das Gefühl hatte, selbst über alles entscheiden zu können, weil wir so dankbar waren, dass sie zurückgekommen ist. Sie hat mir nicht gesagt, warum, aber sie meinte: 'Ich würde es vorziehen, hier einfach Jolene zu sein', und wir waren gerne bereit, das zu akzeptieren.

Ihr Wunsch wurde erfüllt und Fans konnten das erste Mal seit 20 Jahren T’Pol wieder erleben. In der Lower Decks-Episode trat sie in einer alternativen Zeitlinie an der Seite anderer Fan-Lieblinge auf.

Ob Jolene Blalock in Zukunft wieder häufiger ins Franchise zurückkehrt, bleibt abzuwarten – offenbar braucht es nur die richtige Idee, um die Schauspielerin zurück ins Boot zu holen.