Viel zu wenige haben es mitbekommen: Das größte Star Trek-Crossover überhaupt verbindet vier Serien und einen Film

Noch vor dem Finale überrascht uns Star Trek: Lower Decks mit einer Crossover-Episode, die es in sich hat. Mit ikonischen Charakteren feiert die Sci-Fi-Serie ihren Abschied.

Schon seit letztem Jahr steht fest: Die 5. Staffel der Animationsserie Star Trek: Lower Decks wird vorerst die letzte sein, die für den Streamingdienst Paramount+ produziert wird.

Kurz vor ihrem Finale bewies die Serie aber noch einmal, was sie kann und vereint gleich fünf Produktionen aus dem Star Trek-Universum. Achtung, es folgen Spoiler zu Lower Decks, Staffel 5, Episode 9:



Das Multiversum macht die sechs Star Trek-Crossover möglich

Die 9. und damit vorletzte Episode der 5. Staffel heißt Die Spalt-Mission und führt uns durch unzählige Parallelwelten. Es gibt ein Wiedersehen mit Boimlers Transporter-Klon Captain William Boimler (Jack Quaid), der in einem alternativen Universum eine bunte Crew um sich geschart hat – und diese Gesichter können sich sehen lassen. Sie zählen teils zu den beliebtesten Star Trek-Charakteren aller Zeiten, wie Screen Rant aufführt.

Überraschung! Als erste Offizierin kehrt die Vulkanierin T’Pol zurück, die in allen 4 Staffeln Star Trek: Enterprise dabei war. Sowohl im englischen Originalton als auch in der deutschen Synchronisation erklingt sie dabei in der bekannten Originalbesetzung, gesprochen von Jolene Blalock (im Deutschen von Susanne von Medvey).

Ein Wiedersehen mit gleich drei legendären Charakteren aus Star Trek: Deep Space Nine

Zunächst sitzt da der Trill Curzon Dax als taktischer Offizier auf der Brücke. Als Captain Siskos Mentor und Wirt für den Dax-Symbionten kennen wir ihn als Botschafter der Föderation, nun schwingt er in der animierten Version klingonische Waffen und streitet leidenschaftlich mit seiner vulkanischen Kollegin.

Ein zuckersüßes Highlight erwartet uns zudem mit Dr. Julian Bashir und Elim Garak, deren Romanze in dieser Episode endlich wahr wird. Wie Screen Rant berichtet, ist das Paar bereits seit Jahren ein heimlicher Fan-Favorit und erlebt jetzt ein animiertes Happy End. Zwar ist der cardassianische Spion Garak nur mit einer medizinischen Hologramm-Version seines Liebsten verheiratet. Gesprochen werden beide aber, zumindest im Englischen, von der Original-Besetzung (Andrew Robinson und Alexander Siddig).

Film und Serie i n einer Star Trek-Episode vereint

Zuletzt schlüpfen auch noch zwei andere Schauspieler:innen in ihre kleineren, dafür aber nicht weniger ikonischen Rollen. Da wäre einmal Lily Sloane, die im Film Star Trek: Der erste Kontakt noch am ersten Warp-Antrieb arbeitete und nun mit ihrer Crew unwissentlich das Multiversum aufmischt.

Und, in diesem Artikel traditionsgemäß als letzter bedacht: der ewige Ensign Harry Kim aus Star Trek: Voyager. Auch in der Lower Decks-Version wartet er noch vergebens auf eine Beförderung, und das in allen Parallelwelten zugleich. Für beide Charaktere kehren sowohl die deutschen als auch die Originalstimmen zurück.

Lower Decks hat schon in der Vergangenheit ein Händchen für gelungene Crossover bewiesen.

Mit diesem nostalgischen Feuerwerk macht die Serie ihren Fans jetzt nochmal ein echtes Geschenk, bevor sie in den Ruhestand geht.