Star Wars-Fans befürchten schmerzhaften Tod im The Mandalorian-Film: Das steckt dahinter

Es dauert nicht mehr lange, bis der Star Wars-Film The Mandalorian and Grogu ins Kino kommt. Nach neuen Meldungen schwant den Fans allerdings Übles: Sterben Grogu oder Din Djarin?

The Mandalorian and Grogu startet in weniger als 200 Tagen in den Lichtspielhäusern dieser Welt. Eigentlich eine gute Nachricht, aber nun sorgt ein damit verbundener Werbe-Post für schlechte Vibes in der Star Wars-Community. Steht uns etwa ein Todesfall ins Haus? Das befürchten zumindest einige Fans.

Star Wars-Promo für Mandalorian and Grogu löst bei Fans Furcht aus

Der Star Wars Japan-Account auf Twitter rührt ordentlich die Werbetrommel für den nächsten Star Wars-Film. Gestern wurde dort ein Countdown mit dem Hinweis veröffentlicht, dass es jetzt nur noch 200 Tage dauert, bis wir Baby Yoda aka Grogu und Din Djarin (Pedro Pascal) endlich wieder zusammen erleben können. Dieses Mal sogar auf der großen Leinwand.

Aber dieser eigentlich recht unspektakuläre Beitrag wurde mit einer überraschenden Überschrift versehen. In dem Text hieß es nämlich, uns erwarte eine Geschichte über "Liebe und Verlust". Das stimmte einige Fans hellhörig: Was soll das heißen, "Verlust"?

Wer oder was hier von wem verloren wird, weiß offiziell natürlich eigentlich noch keiner. Aber für viele Fans klingt das ganz offensichtlich schwer danach, als würde eine der beiden Hauptfiguren einen schweren Verlust erleiden – und zwar den des jeweils anderen. Offensichtlich weiß Star Wars Japan da irgendetwas, das wir noch nicht wissen, wie laut Comingsoon.net eine Person in den Kommentaren schreibt.

Viele Leute kommentieren auch, dass sie auf so eine tragische Story eigentlich überhaupt keine Lust hätten. Ein Twitter -User erklärt beispielsweise Folgendes:

Was für 'Verlust'? Falls das eines der Dinge ist, die mir gerade in den Sinn kommen, dann will ich das absolut nicht.

Ein anderer Fan stimmt zu und meint , so eine Tragödie würde gar nicht zu der Vater-und-Sohn-Story passen, um die es eigentlich bei Din Djarin und Grogu geht.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino und was ist mit Staffel 4?

Es dauert noch ein bisschen, aber der Termin rückt unaufhaltsam näher: The Mandalorian & Grogu startet offiziell am 21. Mai 2026 in Deutschlands Kinos. Der Start markiert den ersten Kinofilm der Reihe seit sieben Jahren.

Ob eine vierte Staffel The Mandalorian kommt, scheint aktuell fraglich. Zunächst hieß es zwar, es seien bereits einige Episoden geschrieben, aber jetzt sieht es eher danach aus, als würde The Mandalorian and Grogu womöglich den vorzeitigen Abschluss der Saga bilden.